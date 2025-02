Ministerio Público leyó acusación de Operación Panthera; abogados tendrán réplica este martes

Este lunes, en una extensa jornada que inició en las primeras horas de la mañana, el Ministerio Público realizó formal lectura a la acusación de ocho implicados en la Operación Panthera 7, que judicializa la incautación de 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en Puerto Caucedo en diciembre pasado.

La magistrada Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo, escuchará a la 1:00 de la tarde del martes las replicas de las barras defensoras, en la continuación de la audiencia, bajo conocimiento de la medida de coerción.

"Hemos podido en el día de hoy presentar la solicitud de medida, pudimos exponer la gran variedad de pruebas y se han formulado las conclusiones tendentes a que este proceso sea declarado complejo y se imponga también 18 meses de prisión preventiva", dijo Milcíades Guzmán, procurador fiscal titular de Santo Domingo Este.

El conocimiento de la medida cautelar fue aplazado en cinco ocasiones por cuestiones de derecho, manteniendo a los primeros arrestados durante 23 días en custodia.

La audiencia estaba pautada a las 9:00 de la mañana, teniendo recesos por la decaída de salud de un abogado, el cual se repuso y acudió al estrado, así como mientras leían el expediente.

Esta vez, la audiencia toma un receso en lugar de aplazamiento, quedando pendiente el planteamiento y estrategia en la defensa técnica de cada imputado.



Por este caso se imputan a Enriquillo Luis Brito, director del distrito municipal de Bayahibe, y su hijo Enrique José Luis Brito. Además, José Nicolás Castillo Hart “Nikito”, Winston Armando Tejera Rodríguez “Barbikin”, Cristian Rayner Canela Aybar, Dulvi Jesús De los Santos, Nelson Neftalí Mercedes y Alexander Henrique Castro.

Los togados se mostraron confiados a la salida de la sala, visto en la actitud de Carlos Santana Jiménez, quien representa a Mercedes y comentó: "Lo que el Ministerio Público dijo de él yo ni lo recuerdo, una sola página y un solo párrafo".

Añadió, en ocasión de demostrar la inocencia, que "el tema no es un aspecto procesal de esta etapa, lo que vamos a demostrar es que la cintila probatoria del Ministerio Público, por no decir muy mínima, no existe; y que él tiene arraigo para seguir su proceso en libertad".

En tanto que Adalquiris Lespín Abreu, la abogada de Castillo Hart y Tejera Rodríguez, pronunció en ocasión que: "presentamos un incidente con relación a la irregularidad de la medida, pues como ustedes saben, desde el inicio de este proceso, primero se recibió el relato factico y luego los elementos de prueba, siendo esto una costumbre no habitual en la normativa procesal penal".

Caso de noveno se conoce unilateralmente

Las imputaciones contra Yoel Jesús Jaques, un inspector de la terminal portuaria que resulta en el noveno vinculado, se conocen de manera unilateral y en la mañana del lunes su audiencia de medida cautelar fue aplazada para el jueves 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, de acuerdo con los abogados Salvador Reyes y Amaury Mateo Matos.

La expectativa es que su caso termine siendo fusionado con la acusación general una vez en la etapa de juicio preliminar.

"Ya habíamos tenido una solicitud de fusión anterior, había sido un poco traumatico, los abogados lo aprovechan para accidentar y extender. Nosotros no pretendemos extender nada y como se puede fusionar en el camino, pues lo vimos como una audiencia individual", explicó Milcíades Guzmán.

En contra de este pesaba una alerta de captura emitida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quien terminó entregándose a las autoridades.

Por esta operación, que persigue el narcotráfico internacional, permanecen prófugos José Alexander Santana Andújar y Luis Rafael García Alfonseca, ambos citados en el dispositivo inicial del Ministerio Público y cuya función es conductores de camiones.

Por la calificación jurídica el Ministerio Público sugiere que, de acuerdo a la teoría fáctica y probatoria presentada, los acusados en Panthera 7 cometieron violaciones a los artículos 56, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referentes a la “asociación de malhechores”.

Igual de incumplir con la Ley 50-88 acerca de Drogas Narcóticas, violentando disposiciones que germinaron en “tráfico de drogas y patrocinio”.

En tanto que Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, también incurrieron en cuestiones relacionadas con la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, además de lavado de activos.