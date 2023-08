Magalys Medina: “Soy la más interesada que se conozca el proceso y limpiar el nombre de una familia”

Carmen Magalys Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, y una de las imputadas en la supuesta red de corrupción desarticulada en Operación Antipulpo, sostuvo que es una de las principales interesadas en que se conozca la audiencia por este caso y limpiar el nombre de su familia “arrastrado al lodo”, en casos de corrupción.

Medina realizó estas aseveraciones este miércoles, al tomar el micrófono ante la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nival, en la revisión de medida de coerción, donde la imputada está solicitando el cese de prisión domiciliaria.

“Yo le garantizo que bajo ninguna circunstancia yo me fugare del proceso, porque soy la más interesada en que se conozca el proceso y limpiar el nombre de toda una familia que hemos sido arrastramos al lodo”, dijo la hermana del exmandatario.

La dama manifestó, además, que la medida se mantiene funcionando, porque ellos se mantienen asistiendo al proceso, ya que en su caso desde diciembre de 2022 le fue retirado el grillete electrónico y todo ese tiempo ha estado en su residencia.

“Las medidas funcionan porque nosotros estamos aquí porque si bien es cierto si uno quisiera uno no estuviera aquí, porque yo estoy en mi casa y ya no tengo grillete hace nueve meses y me dieron 500 metros a la redonda de mi casa”, manifestó Medina.

De igual forma se quejó de la forma en la que ha sido tratada junto a los demás señalados en el proceso, manifestando que le es “muy difícil” salir a la calle sin el temor de sentirse vigilados.

“De la manera en que nosotros hemos sido tratados, es muy difícil salir a la calle y que no pensemos, que estamos siendo vigilados”, indicó.

Asimismo, manifestó que no huirá del proceso en caso de que le sea cesada la medida, porque quienes huyen son los culpables y ella es inocente.

“Yo le prometo magistrada que yo no huiré, porque los que huyen son los culpables y y yo no soy culpable”, expresó.

Entre otras cosas, se refirió a un permiso solicitado al tribunal y el cual le fue concedido y rehusó de utilizar, debido a que era guiada por agentes de traslado penitenciario con armas largas y la cita era en un centro ginecológico, donde normalmente acuden embarazadas y envejecientes y no iba a alarmar.

Revisión

Además de Medina, le es revisada la medida de coerción al imputado Fernando Rosa, quien está solicitando le sea quitada la prisión domiciliaria y el grillete electrónico y en caso de que no le sea retirado el grillete, este tenga un rango de movilidad desde Santo Domingo hasta Santiago de los Caballeros, su provincia natal.