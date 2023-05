Prófugo del caso Joshua Fernández da su versión de los hechos

El prófugo vinculado a la muerte del joven Joshua Omar Fernández, una persona solamente identificada por las autoridades como “Luis”, aseguró que ni él, ni el también imputado Alison de Jesús Pérez Mejía, son responsables de la tragedia.

El implicado, a través de un video que está circulando en redes sociales, de igual forma indicó que de la única manera en que se entregará a las autoridades, es si los videos de la noche del incidente son proporcionados en su totalidad.

“Solamente me entrego si dan la cámara del negocio donde se hizo el hecho, porque dicen que fue uno que lo mató, nosotros no lo matamos a ese chamaquito, nosotros atracamos a tres chamaquitos que estaban ahí entonces, cuando no íbamos a montar en el carro nos disparó el dueño del negocio, ya en el carro tiramos dos tiros para arriba, no le tiramos a gente”, indicó.

Asimismo, aseguró que su consciencia no puede cargar con el peso de herir o matar a otra persona, aunque sí admitió que ha asaltado a múltiples personas.

“Nadie anda en esa loquera de estar matando gente por un celular ni nada de eso”, explicó.

LO QUE DIJO LUIS DE LA TRAGEDIA

Luis afirmó que fue el hijo del comunicador Vincent Carmona (El Dotol Nastra), Wesly Vicent Carmona, fue quien los llamó para que atracaran personas que se encontraban en la discoteca, facilitándole el transporte al lugar a través de su taxista de confianza, y también procesado por el caso, Danil Ramírez Santana.

Similarmente, aseveró que Wesly Vicent, conocido como “El Dotolcito”, los recibió a él y a Pérez Mejía, alias “Chiquito”, añadiendo que el hijo de El Dotol entró a la discoteca con dos armas de fuego.

ASEGURA QUE EL DOTOL NASTRA OFRECIÓ DINERO

“El Dotol me estaba llamando, el domingo pasado me estaba llamando para que yo negocie con Chiquito para que él se eche la culpa. Chiquito le pidió un millón de pesos a él. Yo mismo le mandé el número”, manifestó.

VERSIÓN DE LOS FISCALES

De acuerdo con el Ministerio Público la muerte de Joshua Omar ocurrió luego de que El Dotolcito contactó al taxista para que recogiera a Chiquito y a Luis.

Ambos fueron trasladados al bar donde compartieron con El Dotolcito hasta las 2:55 de la madrugada, hora en la que este contactó a Ramírez Santana.

Los tres jóvenes abordaron el vehículo de Ramírez Santana y, mientras este daba la vuelta para retirarse del sitio, los investigados le ordenaron que se detenga.