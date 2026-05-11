Abinader entrega títulos y techados escolares en el Gran Santo Domingo

El presidente Luis Abinader agotó ayer una amplia agenda de actividades en el Distrito Nacional, Boca Chica y Santo Domingo Oeste, que incluye la entrega de títulos de propiedad, inauguración de techados escolares y remozamiento de instalaciones deportivas y comunitarias, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer el acceso a viviendas dignas, la educación y la convivencia social.

La jornada inició a las 11:00 de la mañana en el sector Domingo Savio, Distrito Nacional, donde el mandatario encabezó la entrega de la segunda etapa de títulos de propiedad a familias de esa localidad.

Abinader entregó 1,500 títulos de propiedad en ese sector, elevando a 3,500 los certificados otorgados en beneficio de unas 8,000 familias de los barrios Gualey y Los Guandules , en la parcela 1-B, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

Este proyecto está valorado en una suma monetaria de 120,000,000 y abarcó aproximadamente unos 87 mil metros cuadrados.

Pasadas las 11:30 de la mañana, el mandatario inició su discurso agradiendo a la comitiva que fue parte del proyecto, y destacó el privilegio que hoy tienen los comunitarios de obtener el título de su vivienda.

“Trabajamos en este proyecto con entusiasmo, con pasión y hasta con obsesión por lo que queremos que en este terreno, con su casita donde ustedes viven, que es de hecho de ustedes, hoy sea de derecho y nadie pueda quitárselo ya, a partir de hoy”, sostuvo.

Puntualizó que, en gestiones pasadas, a pesar de que se realizaban las entregas de títulos, siempre aparecía una persona distinta que fungía como dueño del terreno, pero prometió que en esta ocasión no ocurriría.

“Porque ustedes saben que, a pesar de esos terrenos estar titulados, siempre aparecía un vivo político de un gobierno o partido que supuestamente les vendían, y eso lo hemos eliminado en este gobierno y se lo estamos dando a la gente que vive por ahí, en estas localidades. Hoy estamos entregando 1,500 certificados de título, una parte de Gualey y Los Guandules”, dijo.

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladó a Boca Chica para dejar inaugurado el techado de la Escuela Elvira de Mendoza, también en Boca Chica, obra orientada a fortalecer las actividades deportivas, recreativas y educativas de la comunidad estudiantil.

La obra, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), que dirige el ingeniero Roberto Herrera, forma parte del conjunto de proyectos que desarrolla el Gobierno en el Gran Santo Domingo y en distintas demarcaciones del país, a través del Plan Aulas 24/7-365, con el objetivo de ampliar y dignificar los espacios destinados al aprendizaje, la recreación y el desarrollo integral de los estudiantes.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que la visión del presidente es convertir las escuelas en verdaderos centros de desarrollo comunitario.

De regreso al Distrito Nacional, el gobernante encabezó la inauguración del techado de la Escuela Francisco Ulises Domínguez, en el sector Ensanche La Fe, como parte del programa de mejoramiento de infraestructuras escolares y espacios de formación integral para los jóvenes.

De Camps, destacó que una educación de calidad requiere espacios adecuados que permitan a los estudiantes complementar su formación académica con actividades deportivas.

Otras actividades

Abinader concluyó su agenda con la entrega de dos nuevos modernos techados escolares, uno en el sector Las Palmas de Herrera y otro en el Ensanche La Fe.

Las obras corresponden al techado de la Escuela Emma Balaguer, en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, y al remozamiento del techado multiuso de la Escuela Primaria Francisco Ulises Domínguez, en el Distrito Nacional, instalaciones que beneficiarán de manera directa a cientos de estudiantes y residentes de comunidades cercanas.