El país registra US$3,000 millones en exportaciones durante primer trimestre del año

Entre enero y marzo de 2026, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) registró que República Dominicana ha exportado US$ 3,736.9 millones con una variación interanual de 17.7% en el mes de marzo. Durante el mismo periodo del 2025, el país alcanzó los US$ 3,244.3 millones en exportaciones.

Las cifras registradas por la Dirección General de Aduanas (DGA) establecen que durante 2025-2026 hubo una variación absoluta de US$492.5 millones, teniendo una variación relativa de 15.2%, para un total de 148 países de destino aduanero.

Marzo se afianza como el mes de mayor valor exportado entre 2025 y 2026, acaparando el 38.8% del monto total. Febrero experimentó el mayor crecimiento interanual de este periodo, con una variación relativa de 21.5%, lo que se traduce en US$ 216.7 millones, solo US$ 0.9 millones menos que la variación de marzo.

Según el boletín, este crecimiento en el primer trimestre se debe al aumento en las exportaciones de oro, tanto en volumen como en el valor FOB (Free On Board) en español (Libre a Bordo). El rubro del oro explica por sí solo en un 78.4% este crecimiento.

En el régimen aduanero de enero-marzo, entre los años 2026, el 55.8% del valor FOB total exportado correspondió al régimen de zonas francas, acumulando USD$ 2,085.1 millones, para un crecimiento del 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el valor del régimen de exportaciones nacionales fue de US$ 1,573.9 millones y representó el 42.1% del total y aumentó en un 44.1%. El valor de los otros regímenes aduaneros representó el 2.1% restante y acumuló un valor de US$ 77.9 millones, experimentando una reducción del 50.7% con relación al mismo periodo del año 2025.

La participación porcentual de las exportaciones según vía de transporte, enero-marzo, años 2025-2026, registra que los puertos marítimos son el mayor medio de transporte para el intercambio de bienes y servicios con el mundo al concentrarse en un 58.0% del valor total exportado. Este canal mostró un crecimiento de 3.4%, generando US$ 2,168.8 millones.

Mientras que las exportaciones realizadas por vía aérea representaron el 33.7% del total, registrando un aumento de 41.9%, este incremento, según los datos de la dirección aduanera, se debe a las exportaciones de oro que se realizan por este medio de transporte, acumulando US$ 1,258.4 millones.

En tanto, el 8.3% se efectuó a través del transporte terrestre, que representa un valor relativo de 19.5% para un valor de US$ 309.7 millones.

En el caso de la participación porcentual de las exportaciones según grupo económico, enero-marzo 2025-2026, las materias primas concentraron el 42.5% del valor total de las mercancías exportadas, registrando un crecimiento de 30.4%.

Los bienes de consumo representaron el 36.4% del total exportado, con un incremento moderado de 1.3% interanual. En tanto, los bienes de capital alcanzaron una participación de 21.0% y evidenciaron un crecimiento de 15.3%.

En cuanto a las principales partidas, el oro en bruto encabezó las exportaciones al concentrar el 20.8% del valor total, destacándose además por un notable crecimiento de 98.4% respecto al período anterior.

Los instrumentos y aparatos de medicina cuentan con una participación de 12.9% y un aumento de 9.3%. En tercer lugar, se ubicaron los cigarros, que representaron el 6.8% del valor exportado y crecieron un 8.1%, mientras que los aparatos para corte alcanzaron una participación de 6.6% y un incremento de 19.6%.

Asimismo, las preparaciones y artículos farmacéuticos completaron las cinco principales partidas, con el 3.3% del total exportado y una ligera disminución de 0.3%. En conjunto, estas partidas concentraron el 50.4% del total exportado durante este período

La ONE realizó un top 10 de países que sirven como principales destinos de exportaciones entre enero y marzo de 2026; encabezando la lista se encuentra Estados Unidos con 47.8%, seguido de Canadá, que registró un crecimiento de 188.8% explicado principalmente por las exportaciones de oro en bruto. Haití 8.9%, India 6.3%, Puerto Rico 4.1%, Países Bajos 3.1%, China 2.8%, Suiza 1.6%, Alemania 1.1% y Jamaica con 0.8%.