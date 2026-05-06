Jatnna Tavárez será galardonada en el Premio Mujeres que Inspiran 2026, impulsado por el Ministerio de la Mujer

La reconocida comunicadora Jatnna Tavárez será distinguida con el máximo galardón en el Premio Mujeres que Inspiran 2026 en la categoría Trayectoria Profesional.

Este premio se celebrará el próximo 23 de junio en el Teatro de Casa de San Pablo.

El reconocimiento central es impulsado por el Ministerio de la Mujer y creado en 2024 como una iniciativa para reconocer el liderazgo de la mujer en todos sus ámbitos.

La información fue ofrecida durante una rueda de prensa en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda.

Tavárez, al dirigirse a la prensa y a los presentes, expresó gratitud y reflexionó sobre la importancia de mantenerse fiel a sus valores como persona y en la comunicación.

“Me siento más que agradecida de estar aquí y de tener esta distinción como persona y profesional”, expresó.

La destacada comunicadora recibirá el premio este próximo 23 de junio en la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran.Glauco Moquete.

Con esta distinción, Tavárez se convierte en la tercera mujer en recibir este galardón, que resalta el impacto, la constancia y el legado de figuras femeninas que han marcado una diferencia real en la sociedad dominicana.

El premio celebra su tercera edición y es un proyecto ideado por Emelyn Baldera, quien destacó la calidad de las postulaciones recibidas. “Recibimos muchos perfiles, todos valiosos y merecedores; es una gran responsabilidad”, expresó.

El premio celebra su tercera edición y es un proyecto ideado por Emelyn BalderaGlauco Moquete.

Durante la actividad, la viceministra de Cultura de Igualdad, Lilly Luciano, en representación de la ministra Gloria Reyes, subrayó la relevancia del reconocimiento. “Esta noche nos convoca una causa muy valiosa”, afirmó, al resaltar el compromiso institucional con la promoción del liderazgo femenino.

EL PREMIO

La premiación cuenta con 6 categorías y busca reconocer a mujeres referentes capaces de inspirar y que han generado cambios reales en distintos ámbitos. En esta edición, además, se incorporó la categoría de liderazgo digital y se amplió la participación a postulantes de diferentes países.

El comité consultivo, que este año integra nuevas figuras como la artista Milly Quezada, continúa fortaleciendo la selección de candidatas.

Las postulaciones para esta nueva edición estarán abiertas hasta el lunes 11 de mayo.