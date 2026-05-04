Abinader y comerciantes pactan para encarar efectos de la crisis global del petróleo

El presidente Luis Abinader apeló ayer domingo a la unidad de los sectores productivos para, junto a las medidas gubernamentales, mitigar la crisis global desencadenada por el conflicto en Medio Oriente.

Durante la Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas 2026, el mandatario afirmó que la cohesión entre el Gobierno, la sociedad civil y los comerciantes permitirá paliar los efectos de la incertidumbre internacional.

“Lo importante es la unidad de la nación, de los sectores y en eso este país ha dado un ejemplo a la región y ha dado un ejemplo también al mundo”, expresó Abinader.

Dijo que continuará trabajando bajo ese consenso que ayudará a disminuir los efectos, ya que como señaló “nunca vamos a estar ajenos a los efectos de esto”, pero consideró que “sí se podrán reducir significativamente para que nuestro país pueda seguir creciendo”.

El Presidente señaló que la República Dominicana tuvo en el primer trimestre del año un crecimiento de un 4%, y aseguró que el Gobierno mantendrá los esfuerzos para preservar ese incremento económico ante la crisis internacional.

Tras ser reconocido por la Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), Abinader agradeció la distinción y expresó que “lo único que estoy haciendo es mi trabajo y lo seguiremos haciendo”.

“No importan las tempestades, no importa la crisis; si seguimos trabajando juntos, vamos a salir a camino y este país seguirá creciendo para beneficio de todos los dominicanos”, reiteró.

“A los políticos también nos toca sacrificarnos”

Por otro lado, el ministro de Industria, Comercio y Mypimes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, consideró oportunas las medidas anunciadas por el Gobierno para paliar el impacto económico de la guerra y garantizar la estabilidad de la economía nacional.

“A los políticos también nos toca sacrificarnos, nos toca poner sobre la mesa algún nivel de ahorro. Esas medidas no son simpáticas para nadie. Es una muestra de que debemos apretarnos el cinturón en la medida de lo posible”, dijo.

Estas medidas consisten en un recorte del gasto público y la reducción de un 50% del presupuesto de los partidos políticos.

Señaló que con el plan de austeridad, el país se está ahorrando 40 mil millones de pesos para seguir “trabajando los precios de los combustibles y subvencionando los fertilizantes”.

Explicó que esta última acción es para evitar que los precios de los productos agrícolas se “disparen”.

“Esto es un esfuerzo. La República Dominicana frente a una crisis externa debe tener unidad interna. Por eso, nosotros le hemos hecho un llamado a la clase política, a la clase empresarial, a la clase sindical este es el momento de ser todos dominicanos y dominicanas, sin ninguna diferencia”, manifestó el funcionario.

El funcionario señaló que esta Segunda Convención Nacional de Negocios Detallistas 2026 ha sido un espacio para mantener el diálogo con los sectores, que en esta oportunidad ha sido con los comerciantes detallistas con el programa: “A comer: del campo al colmado”.

“Nosotros estamos al frente de esta crisis, estamos trabajando. Vamos a seguir ejecutando el plan”, aseguró Sanz Lovatón.

US$10 millones para Haití

Con relación a la contribución que hará República Dominicana de una suma de 10 millones de dólares para combatir las bandas armadas en Haití, Sanz Lovatón se reservó el derecho a la palabra y señaló que es un tema que debe ser consultado con el canciller de la República, ya que “no tiene detalles sobre la situación”.

Aumento de combustibles

El ministro de Industria, Comercio y Mypimes aseguró que la convención también sería escenario para monitorear el aumento de los combustibles con relación a los precios de los alimentos.

“Estamos aquí para monitorear eso. Precisamente mañana tenemos una reunión con el presidente y todo el sector de transporte de la República Dominicana en el Palacio Nacional”, anunció.

Estabilidad de precios

Los comerciantes mostraron plena disposición de colaborar con el Gobierno para garantizar la estabilidad de los precios de los productos que conforman la canasta básica.

“Hoy ratificamos con ustedes para colaborar con un sistema de precios justos que inicia con la consolidación de las compras de los detallistas para poder equilibrar los precios al consumidor”, dijeron.

Señalaron que con el aporte de los 1000 millones de pesos del Gobierno a este sector para el subsidio de los fertilizantes, se “ha mantenido de cierto modo el subsidio de los combustibles”.

Además, aseguraron que después del conflicto en Irán, en el país “no ha subido el arroz, no han subido las habichuelas, no ha subido el pan”, y respecto al precio del pollo, tras un acuerdo con la asociación de pollo, se comprometieron a venderlo a 55 la libra en unos 46 puestos en todo el país”.

“Y a partir de mañana será a RD$53 pesos y el señor Juan Severino se compromete a asumir el acuerdo que hemos hecho para que la gente pueda tener pollo barato en la región Este”, manifestaron.

Los comerciantes anunciaron que han afiliado cerca de 12 mil colmados, disponen de 4 centros para dar servicios a los detallistas que han sido censados. Además, indicaron que pronto abrirán la cartera de ahorros y préstamos, ampliarán el portafolio de productos e instalarán un nuevo centro de distribución en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Santiago.