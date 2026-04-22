Intrant atribuye caos en el tránsito a violación de normas

Frente al creciente desorden en el tránsito protagonizado por motoristas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aseguró que el país no enfrenta un vacío legal, sino un problema de cumplimiento de las normas existentes.

La institución explicó que la fiscalización y el control en las vías públicas son responsabilidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Asimismo, recordó que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece de manera obligatoria de medidas de seguridad como lo son el casco, la licencia de conducir, el seguro y el respeto a las normas de tránsito.

Además, el Intrant agregó las regulaciones sobre cascos homologados y disposiciones que organizan las paradas de motoconchistas.

“El principal desafío no es la ausencia de normas, sino su cumplimiento efectivo”, indicó la entidad.

Asimismo, enfatizó que la solución al desorden en el tránsito requiere de un trabajo articulado entre instituciones, donde la regulación, la educación y la fiscalización se complementen para lograr cambios sostenibles en el comportamiento de los conductores.

Las normas de tránsito o de circulación son el conjunto de reglas, leyes y señales que regulan el movimiento de vehículos, peatones y animales por las vías públicas.

Su objetivo principal es ordenar el tráfico para evitar accidentes y garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse de manera segura y fluida.