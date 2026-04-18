República Dominicana participa en cumbre de izquierdas en España

República Dominicana participó el sábado en una cumbre progresista celebrada en Barcelona donde se reunieron líderes internacionales, en su mayoría de izquierda, sin la participación de Estados Unidos.

El país estuvo representado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, quien asistió a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, convocada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En el encuentro participaron líderes internacionales como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro y el sudafricano Cyril Ramaphosa, entre otros mandatarios y representantes de más de 20 países.

Peralta aparece en una fotografía junto a estos presidentes, y también en un video en el que se le observa saludando a Sánchez durante la jornada.

“El encuentro reunió a líderes de más de 20 países para abordar la protección de las instituciones, la desinformación y los desafíos digitales”, informó el Ministerio de Justicia en su cuenta de X.

“La participación del país reafirma su compromiso con el Estado de derecho y los valores democráticos”, agregó.

La presencia de República Dominicana en esta cumbre progresista ha llamado la atención en sectores políticos locales, debido a que el evento ha sido calificado como una “anti-cumbre”, aunque los propios líderes internacionales han rechazado esa interpretación.

“¿Estoy viendo bien….? ¿No es el Ministro de Justicia de RD, Antoliano Peralta, el que está en segunda línea? Por la composición del grupo es notoria una línea ideológica, que busca salvar a los regímenes de izquierda encanallada de Iberoamérica, de la debacle en curso”, escribió el presidente de Fuerza Nacional Progresista, Pelegrin Castillo, en X.

El contexto cobra importancia por la relación del país con Estados Unidos.

República Dominicana es un aliado importante de la administración del presidente Donald Trump, cuyas políticas han generado diferencias con varios de los líderes izquierdistas presentes en Barcelona, incluido Sánchez.

En contraste, el presidente Luis Abinader participó en marzo en la Cumbre del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump junto a otros aliados de Washington, en la que no estuvieron México, Brasil ni Colombia.