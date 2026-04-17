Gobierno entrega enseres, alimentos y bono de emergencia en Villa Montellano

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, supervisó este viernes la entrega de enseres del hogar y raciones alimenticias a familias afectadas por las recientes precipitaciones, las cuales provocaron anegamientos en algunos puntos de este municipio.

Además de las raciones crudas y cocidas, los bienes suministrados a las familias incluyen colchones, estufas, tanques de gas, licuadoras, vajillas, mesas, sillas, entre otros, y se inició una intervención con equipos de limpieza en todo el municipio.

El ministro Paliza indicó que se entregarán más de 80 millones de pesos en raciones alimenticias y material mobiliario, y manifestó que este esfuerzo solidario se realiza sin atender a consideraciones partidarias.

“Se ha hecho un esfuerzo integral para apoyar la recuperación de Montellano, sobre todo sin banderías políticas y sin elementos que distorsionen un momento que requiere de la nobleza de todos”, expresó.

La distribución de estos bienes mobiliarios se coordina desde el Club Recreativo de Montellano, bajo las instrucciones de la Gobernación de Puerto Plata y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep), con el apoyo de personal militar y policial.

Paliza informó además que se instaló un hospital móvil para brindar asistencia médica a los residentes luego de las precipitaciones, al tiempo en que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones tiene a su cargo la reparación y construcción de viviendas que fueron afectadas, y desde el Ministerio de Obras Públicas se trabaja en la recuperación de las vías de comunicación.

“Estamos dando respuesta inmediata a las familias afectadas, con asistencia médica, reparación de viviendas y acompañamiento permanente hasta recuperar la normalidad en la comunidad”, puntualizó.

Bono de Emergencia

El ministro de la Presidencia también visitó la escuela Isaura Tucker de Villa Montellano para supervisar la entrega del Bono de Emergencia que realiza la Dirección de Desarrollo Social Supérate, en beneficio de 2,190 familias de este municipio.

“Corran la voz de la tranquilidad, porque el Gobierno está aquí y vamos a seguir ayudando a todos y todas”, externó Paliza ante decenas de personas que acudieron a recibir su bono.

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de responder con rapidez y cercanía ante situaciones de emergencia, priorizando la salud y el bienestar de las familias afectadas.