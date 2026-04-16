Precios de los combustibles se mantendrán sin variación la próxima semana, dice Abinader

El Gobierno dominicano mantendrá sin variación los precios de los combustibles para la próxima semana, informó el jueves el presidente Luis Abinader.

“Esta semana no va a haber aumento, sino que se va a continuar los niveles de precios de los combustibles que había la semana pasada”, aseguró el mandatario.

Abinader sostuvo una reunión de con representantes de los sectores comerciales e industriales en el Palacio Nacional debido a la crisis internacional por la guerra en Medio Oriente.

El mandatario dijo que el Gobierno trabaja para evitar que los efectos del conflicto bélico sigan golpeando el bolsillo de los dominicanos en medio de alzas en los combustibles y presiones sobre los precios.

Sin embargo, no entró en detalles sobre las medidas.

El encuentro se realizó como parte de un seguimiento a la situación internacional, que ha provocado aumentos en los combustibles, así como presiones sobre los costos de transporte y producción.

Abinader explicó que el objetivo principal es lograr acuerdos —no detalló de qué tipo— que permitan mitigar el impacto en la población, especialmente en los más vulnerables.

“Estamos discutiendo la manera en que podemos, como lo hicimos antes, mitigar de que no todo se traspase hasta la población”, dijo a los periodistas.

También anunció que se realizarán reuniones bilaterales con sectores específicos —no mencionó cuáles— donde se han registrado aumentos, para evaluar medidas de control.

La semana pasada, el Gobierno aumentó entre 7 y 9 pesos los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil. Los precios de las gasolinas y el gasoil han aumentado en tres ocasiones desde que empezó la guerra.

¿Qué dicen los empresarios?

El presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, afirmó que, hasta el momento, los precios de la canasta familiar se mantienen estables.

Indicó que algunos incrementos se han visto en productos de menor consumo, como cosméticos y empaques plásticos, pero que estos han sido asumidos por el propio comercio.

En tanto, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, señaló que no se registran aumentos significativos en los distintos sectores de la economía.

Sin embargo, advirtió que existe un ambiente de incertidumbre debido a factores externos como el precio del petróleo, los fertilizantes y los fletes.

Dargam explicó que el objetivo es monitorear constantemente la situación y mantener la comunicación entre el Gobierno y el sector privado para actuar de forma oportuna si se producen cambios.

El presidente de la Asociación de Industrias, Julio Brache, reveló que las empresas han enfrentado un aumento en los costos de transporte marítimo, debido a un sobrecargo de más de un 25 % aplicado a fletes provenientes de Asia y Medio Oriente.

Dijo que las industrias buscan alternativas para abastecerse desde otros mercados (como Canadá) y evitar trasladar esos costos a los consumidores.

También indicó que mantienen conversaciones con navieras para intentar eliminar ese cargo adicional.