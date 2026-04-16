Energía y Minas impulsa cultura de uso responsable y transición energética en feria educativa nacional

El Ministerio de Energía y Minas reforzó su apuesta por la educación energética y la formación de una ciudadanía consciente, al presentar los avances, retos y oportunidades del sistema eléctrico y minero dominicano durante la XIV Feria de la Semana de la Geografía.

La exposición central estuvo a cargo del viceministro de Energía Eléctrica, Ricardo Guerrero Encarnación, quien abordó el tema “Avances y perspectivas del sistema eléctrico y minero en República Dominicana”, enfocado en la importancia del uso responsable de la energía, la sostenibilidad y el rol de las nuevas generaciones en la transformación del sector.

Durante la intervención, Guerrero subrayó que el comportamiento cotidiano de los ciudadanos tiene un impacto directo en el sistema energético y en el medioambiente, al tiempo que exhortó a los estudiantes a adoptar prácticas responsables como parte de una cultura energética sostenible.

“Cada acción cuenta. El uso eficiente de la energía no solo reduce costos, sino que contribuye a un futuro más sostenible para todos”, expresó.

Estudiantes disfrutan de las acciones del sector energético a través de la realidad virtual.Fuente Externa

El funcionario explicó los principales avances en la modernización del sistema eléctrico nacional, destacando la diversificación de la matriz energética, el crecimiento sostenido de las energías renovables y el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución, orientados a mejorar la estabilidad del servicio y reducir pérdidas.

En materia minera y de hidrocarburos, resaltó el impacto del sector en el crecimiento económico del país, así como el compromiso del Estado con el desarrollo sostenible, la regulación ambiental y la generación de empleos de calidad.

Asimismo, señaló el potencial estratégico de las tierras raras, minerales clave para tecnologías avanzadas y energías limpias, lo que posiciona a la República Dominicana en un escenario de oportunidades geopolíticas relevantes.

La actividad se desarrolló en el contexto de la XIV Feria de la Semana de la Geografía, organizada por el programa Plan LEA del Listín Diario, bajo el lema “Energía para el futuro” y reunió a estudiantes de distintos centros educativos en el Museo de Historia y Geografía, en la Plaza de la Cultura.

Durante la jornada, los estudiantes participaron activamente, intercambiando inquietudes y reflexionando sobre los desafíos del país en materia energética y minera, en un ejercicio que fortalece el vínculo entre política pública, conocimiento y ciudadanía.

Como parte de su participación, el Ministerio de Energía y Minas mantiene un stand interactivo con recursos didácticos, paneles solares y demostraciones prácticas, orientado a promover el uso racional de la energía, la seguridad eléctrica y la comprensión de las políticas públicas del sector.

De su lado, Rosario Vásquez, directora del Plan LEA, destacó el valor educativo de la iniciativa como espacio de formación integral, mientras que, Patricia Hernández, del Grupo de Medios Corripio, enfatizó el rol de la educación en la construcción de un futuro sostenible.

En la actividad también participaron representantes del sector eléctrico y académico, incluyendo la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

La XIV Feria de la Semana de la Geografía se extenderá hasta hoy, 15 de abril, consolidándose como una plataforma de aprendizaje y sensibilización sobre temas clave para el desarrollo sostenible del país.