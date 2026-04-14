En Los Platanitos viven en "zozobra" por las inundaciones

"Es que ustedes viven en zozobra aquí", fue lo expresado por el presidente Luis Abinader al escuchar las penurias que pasan los residentes del barrio Los Platanitos cada vez que se registran torrenciales aguaceros, como los ocurridos en los últimos días.

De acuerdo con Rubén Almonte, uno de los dirigentes de la comunidad, el agua se acumula en la cañada del mismo nombre y las inundaciones alcanzan hasta segunda planta de algunas de las viviendas.

"Toda el agua de la autopista Duarte (avenida Kennedy), baja para acá; toda el agua después de Los Prados y los Praditos están bajando para acá de una manera que nunca había bajado. Entonces estamos recibiendo una mayor cantidad de agua, que a lo que están capacitado los filtrantes", señaló Almonte, al momento que manifestó que en los alrededores de la cañada hay más de "200 viviendas y varios negocios", quienes han sufrido daños "importantes" por las inundaciones.

"Buscar una solución permanente"

Abinader indicó que tanto el Gobierno como la Alcaldía del Distrito Nacional están trabajando en la rehabilitación de los filtrantes, lo que brindará una solución inmediata a la situación; no obstante, manifestó que luego conversará tanto con los comunitarios como con Carolina Mejía, para encontrar una "solución permanente" a la problemática.

"Durante 50 años, 40 años, han vivido en zozobra todas estas familias aquí y por eso hay que buscarle una solución definitiva, yo creo que estas son soluciones que hay que buscarlas para evitar alguna tragedia", explicó el jefe de Estado durante su visita a la barriada ubicada dentro del Ensanche Paraíso en la capital Dominicana.

Cómo solución inmediata, además de la rehabilitación de los pozos existentes, se construirán otros dos que permitirán que el agua drene más rápido.

"En una primera etapa estamos construyendo, en acero, y en una segunda etapa estaremos construyendo cuatro filtrantes más y dentro de ese proceso se estarán recuperando otros ocho filtrantes que se encuentran colocados acá", explicó Eury Concepción, quién es el director de Mantenimiento y Obras Comunitarias de la Alcaldía del Distrito Nacional.

El mismo señaló que el suelo de la comunidad es "muy arcilloso" y por lo tanto "no es tan permeable", que es lo que produce que el agua se acumule y el volumen aumente.

Esperan por una solución

A pesar, de que dicen no desconfiar del Gobierno, los comunitarios indicaron que esperan que en esta oportunidad sí surja una solución que mejore la vida de las familias que residen allí.

Los mismos indican que con los últimos aguaceros, principalmente el de la madrugada del miércoles, decenas de familias perdieron electrodomésticos y otros materiales, además de que negocios como colmados, barberías y salones sufrieron daños irreparables.

"Ya mañana (miércoles) van a hacer ocho días lavando y limpiando, una de mis hijas se ha quedado con la impresión porque tuvimos que salir corriendo; gracias a Dios que no sufrimos ninguna pérdida humana", exclamó la señora Eugenia, quien lleva alrededor de 20 años residiendo en Los Platanitos.

El presidente Abinader indicó que se han mantenido entregando raciones alimenticias.