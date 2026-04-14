"Medina está equivocado", responde Lovatón ante críticas del expresidente

Ante las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien afirmó que "el gobierno no tiene un plan concreto" para la crisis internacional, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, no pudo estar en más desacuerdo.

“El presidente Medina está equivocado. El plan del gobierno dominicano es proteger el bolsillo de la población más vulnerable de nuestro país", respondió de manera categórica.

Para ilustrar, mencionó los recurrentes diálogos que el gobierno dominicano sostiene con los sectores productivos para evitar una escalada inflacionaria en el país, además de los anteriores encuentros con antiguos mandatarios.

Las declaraciones del exmandatario tuvieron lugar ante dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mientras señalaba que no existen los recursos para enfrentar los problemas que son producto del conflicto en Medio Oriente, además de gastos que, según sus cálculos, rondan cerca de 800 mil millones de pesos dominicanos.

No obstante, Lovatón refutó que el gobierno está en un diálogo permanente con todos los sectores involucrados con el objetivo de fortalecer la alianza público-privada y así hacer frente al escenario geopolítico actual.

"Esa aseveración del expresidente Medina es errónea. "Este país tiene un plan que ha estado en evidencia desde el primer momento con subsidios a los combustibles, con subsidios a los fertilizantes, con mantener la cadena productiva de este país funcionando", enumeró.

Seguido, indicó que no se cuenta con problemas de abastecimiento ni inflacionarios, priorizando proteger el bolsillo de los dominicanos y, en resumen, el plan principal del gobierno.

Factura petrolera

Sobre la volatilidad del mercado petrolero, el ministro admitió que, aún cuando el precio de sus derivados fluctúa con precios entre 20 y 30 dólares en horas muy cortas, la República Dominicana lo sobrelleva con tranquilidad prevista para todos los posibles escenarios a ocurrir.

Entre reuniones con los gremios de transporte, producción e industria, buscan llegar a acuerdos efectivos entre todas las partes involucradas, mitigando dentro de lo posible el alza en los productos de consumo masivo y el pasaje.

"Nos sentimos con optimismo, estamos seguros de que vamos a salir adelante y yo creo que eso es parte de las conversaciones que hemos tenido con todos los sectores", reflexionó.