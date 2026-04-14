Poder Ejecutivo autoriza extradición de cuatro dominicanos a Estados Unidos y Puerto Rico

El Poder Ejecutivo autorizó este martes, mediante los decretos 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26, la extradición de cuatro dominicanos, quienes son reclamados por la justicia de Estados Unidos y Puerto Rico por cargos de narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de activos y distribución de material de explotación sexual infantil.

Mediante el decreto 240-26, fue autorizada la entrega de Frank Maiky Báez Guerrero, solicitado por la justicia federal de Massachusetts por su presunta vinculación a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

El expediente incluye cargos por distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.

En el decreto 241-26, el Poder Ejecutivo dispuso la extradición de Carlos Manuel Martínez de León, reclamado por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida por 22 cargos relacionados con distribución de material de explotación sexual infantil.

De igual forma, el decreto 242-26 también se autorizó la entrega de Ruddy Cénit Then, alias “Ruddy Cenitthen”, requerido por la justicia del Distrito Sur de Nueva York por presunta asociación criminal para distribuir grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina, dos de las drogas sintéticas más perseguidas por las autoridades estadounidenses.

Mientras que el decreto 243-26 corresponde a Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias Miguel I. Miguel Jiménez, alias "Tico Tico", solicitado por autoridades judiciales de Puerto Rico para responder por cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas.