Anuncian subasta pública de bienes decomisados a ciudadanos por cometer delitos graves

El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) anunció la celebración de su primera venta de bienes en pública subasta, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 60-23.

En esta convocatoria, el Incabide pondrá a disposición del público una variada oferta que incluye apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarras.

De acuerdo con un comunicado de la referida entidad, esta subasta marca "un hito en la administración de bienes decomisados a ciudadanos por la comisión de delitos graves, como son el tráfico y venta ilícito de drogas narcóticas, lavado de activos y corrupción administrativa".

Uno de los apartamentos que será subastado estaba vinculado con el confeso narcotraficante José David Figueroa Agosto, y su entonces pareja Sobeida Félix Morel.

El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, enfatizó que este proceso es una oportunidad democrática para la inversión ciudadana.

"Estamos abriendo las puertas para que cualquier dominicano, desde un emprendedor hasta una familia, pueda participar con total confianza. No solo estamos subastando activos; estamos transformando bienes recuperados en recursos útiles para el desarrollo del Estado, bajo un proceso donde la transparencia es el único protagonista", dijo.

El funcionario puntualizó que cada activo ha agotado el rigor legal establecido en la Ley Núm. 60-23, garantizando a los adjudicatarios una documentación en regla y libre de gravámenes.

De acuerdo con la normativa vigente, los fondos recaudados serán destinados a fortalecer los programas de prevención y resarcimiento social, devolviendo estos recursos a la sociedad dominicana de manera productiva y ética.

Para garantizar el derecho a puja, los interesados deberán completar su registro formal hasta el viernes 1 de mayo en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en sede central del Incabide.

El evento se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 a. m., en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.

El pliego de condiciones y catálogo de bienes están disponibles en el portal oficial de la mencidonada institución: incabide.gob.do.