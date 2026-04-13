Abinader: Gobierno irá en auxilio de afectados por las lluvias

El presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno irá en “auxilio” de las personas afectadas por las torrenciales lluvias que han afectado gran parte del territorio nacional, principalmente en la parte norte del país.

Al realizar un recorrido en el sector Nuevo Amanecer de Los Alcarrizos, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, el mandatario manifestó que en los próximos días visitará la provincia de Puerto Plata donde los municipios de Montellano e Imbert han sido los más afectados.

“Distribuimos hoy, desde las 8:00 de la mañana, a varios funcionarios que visitarán diferentes partes del país en donde se han presentado inundaciones. Siempre hay recursos económicos especiales de emergencia para atender estos tipos de acontecimientos”, explicó.

El presidente añadió que se están entregando raciones alimenticias en las comunidades más afectadas y que en la semana, cuando las inundaciones comiencen a ceder en esas zonas, por igual proporcionarán electrodomésticos a aquellos que lo perdieron por las fuertes lluvias.

Abinader recorrió Los Alcarrizos en compañía del alcalde Junior Santos, quien informó que solo en el sector Nuevo Amanecer más de 800 familias han resultado afectadas, mientras que en comunidades como La Islita, Brisa del Lebrón y otras zonas aledañas también se reportan importantes daños.

Santos, explicó que la situación registrada no tiene precedentes en el municipio y señaló que el origen de la situación está en el arroyo Lebrón y que ya el presidente Abinader ha dispuesto el apoyo para desarrollar un proyecto de canalización con muros de gaviones como solución definitiva.

“Aquí lamentablemente lo que pasó nunca había pasado en 50 años que tenemos caminando en Los Alcarrizos. Hoy nosotros estamos siendo afectados. Ahora, eso ha coincidido también con soluciones que se han previsto”, dijo, al tiempo que agregó que el arroyo Jicaco, que tiene cerca de dos kilómetros, ya cuenta con más de 600 metros encajonados, y que la situación ocurrió en medio de ese proceso de construcción.

El síndico manifestó que, en la desembocadura de la cañada Jicaco, ya se entregaron unos 7 millones de pesos para indemnizar a las familias, cuyos inmuebles fueron demolidos para dar paso a la construcción de un parque.

Asimismo, indicó que ya existe un tramo de cerca de 400 metros de esta cañada que ha sido convertido en parque. Informó también que se están impactando unos 36 puntos con canalización de cañadas y construcción de puentes de cajones para mejorar la comunicación entre sectores, al tiempo que explicó que el municipio cuenta con 83 kilómetros de cañadas, siendo el arroyo Lebrón y la cañada Jicaco las de mayor incidencia.

El alcalde indicó además que ya están licitados unos 280 millones de pesos para continuar los trabajos y precisó que “fueron afectadas 1,800 familias solo aquí en Nuevo Amanecer; en La Islita, 300 familias; en Brisa del Lebrón, 1,250; 47 en La Fe y entre 25 y 30 familias en sentido general”.

Abinader afirmó que previo a la situación ya se habían dispuesto recursos para intervenir estas áreas y recordó que desde el año pasado le había dado unos fondos, unos 90 millones de pesos, indicando además que se adelantaron esos recursos y que, con el presupuesto complementario, se asignarán más fondos al ayuntamiento para continuar los trabajos en las cañadas.

provincias alertadas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta roja al Distrito Nacional y a la provincia Santo Domingo, debido a las fuertes lluvias provocadas por una vaguada y un sistema frontal.

Bajo alerta amarilla están Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega, Monte Cristi, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Hermanas Mirabal y Samaná.

Mientras que las provincias en alerta verde son San Juan, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Bahoruco.