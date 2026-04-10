La Armada Dominicana celebra sus 182 años custodiando la soberanía nacional

La Armada de República Dominicana celebró el jueves su 182 aniversario de fundación con un panel académico enfocado en el comienzo de la institución, que se remonta a los tiempos de la gesta de la independencia dominicana, según coincidieron los panelistas.

Cuando República Dominicana logró su independencia, en 1884, luego de 22 años de ocupación haitiana, se produjeron las fundaciones de las instituciones de seguridad (terrestres y marítimas) de ese entonces: el Ejército y la Marina de Guerra (nombre antiguo).

Así lo explicó el historiador dominicano Juan Daniel Balcácer: “Tras la proclamación del 27 de febrero de 1844 nacieron todas las instituciones. En los primeros 20 años de nuestra República lo pasamos concentrando todas las energías del Estado en la defensa de la independencia nacional”.

“Y en esa defensa, el Ejército, la Marina de Guerra, sobre todo, vieron una responsabilidad de llevar a cabo y preservar el legado duartiano” y la soberanía nacional, agregó.

Balcácer participó en el panel junto al ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez; y el historiador Miguel de Camps Jiménez. El conversatorio fue moderado por el contralmirante Juan Gilberto Núñez Abreu, inspector general de la institución.

El panel tuvo lugar en el salón “La Marina” de la Base Naval “27 de Febrero” de la Armada. La actividad también contó con la presencia del vicealmirante Juan Crisóstomo Martínez, comandante general.

Los expositores destacaron el rol de la Armada en la consolidación del Estado, así como su permanente adaptación a los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa marítima, según explicó la institución en un comunicado.

Posteriormente, el ministro Peralta Romero disertó sobre el recién creado Ministerio de Justicia, y subrayó su importancia para el fortalecimiento del sistema judicial y el Estado de derecho en República Dominicana.

En la historia de la armada surge una trilogía de héroes navales que dieron vida a la institución durante la primera República en 1844: los comandantes Juan Bautista Cambiaso, Juan Bautista Maggiolo y Juan Alejandro Acosta.

Cambiaso fue el fundador de la Armada Naval Nacional y el responsable de recibir de la Junta Central Gubernativa el encargo de organizar La Marina de Guerra Nacional, según reseñas históricas de la propia Armada.

Cambiaso, junto a Maggiolo y Acosta durante la campaña de 1845, comandó la escuadra “Corbeta Cibao, Buque Insignia”, y estableció el bloqueo naval de la costa norte de Haití, triunfando así el Ejército Nacional en la Batalla de Beller.

En vísperas de un combate que se tendría con las tropas haitianas la noche del 27 de febrero de 1844, en ausencia del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, sus discípulos y partidarios en la causa de la separación de Haití, proclamaron la Independencia nacional en la Puerta de la Misericordia y la Puerta del Conde.

La Junta Central Gubernativa presidida por Tomás Bobadilla ordenó la toma del Puerto de Santo Domingo y de todas las embarcaciones haitianas, y al mismo tiempo se designó una comisión para que partiera de inmediato a Curazao, abordo de la nave “LEONOR” al mando de Acosta, para buscar a Duarte, siendo esta la primera embarcación oficial de la República y la primera unidad que enarboló la bandera dominicana en ultramar.