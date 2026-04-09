Instalan oficina en Pedernales de áreas protegidas entre los parques Sierra de Bahoruco, Jaragua y Bahía de las Águilas

Quedó instalada en Pedernales la oficina de áreas protegidas, con el objetivo de fortalecer ese sistema para esta provincia que comprende el parque Sierra de Bahoruco, Bahía de las Águilas, Parque “Jaragua”, Laguna de Oviedo el Muelle.

El viceministro Carlos Batista le dijo al LISTÍN DIARIO, que la instalación de la nueva oficina responde a la coordinación de un proyecto de áreas protegidas, con el objetivo también de fortalecer la gestión del “Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Dijo que la oficina estará administrada por Cesar Peralta, actual director de la Junta Distrital “José Francisco Peña Gómez”, añadiendo que esta contará con 55 guardaparques entre las provincias de Independencia y Pedernales, con dos oficinas en la vertiente Norte y otra en Puerto Escondido de Duverge, con 20 guardasparques.

En la actividad estuvo presente la Señora gobernadora Edirda De Oleo Peña, quien ha recibido las instrucciones de los planes desde el punto de vista de desarrollo turístico, que está en proceso en el Parque Nacional Jaragua, Sierra de Bahoruco y el área de Bahía de las Águilas.

Al ser preguntada sobre los terrenos de Pedernales, dijo que esos terrenos están debidamente titulados respetando debidamente los terrenos de áreas protegidas

Según el funcionario, este desarrollo se extenderá hacia otros territorios, que las playas de Bahía de las Águilas es área protegida.

Sostuvo que como Estado dominicano hay que planificar para poder recibir a los turistas de manera adecuada en las playas de Bahía de las Águilas, que tiene sus limitaciones por ser un área protegida.