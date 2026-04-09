Gobierno tilda de "positivo" primer encuentro sobre crisis de medio oriente

El Gobierno Dominicano calificó de "positivo" el primer encuentro con representantes de los gremios empresariales, con el objetivo de alcanzar un consenso nacional frente al complejo escenario internacional surgido por la crisis en Irán.

Tras tardar alrededor de una hora, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que durante la reunión los empresarios y el Gobierno intercambiaron ideas y propuestas sobre cómo lograr que las expectativas de crecimiento económico que el país tiene se mantengan, al tiempo en que también logramos mitigar lo más posible los efectos de esta crisis.

"Esta es una crisis real, verdadera, conocida por todos y que los efectos sean los menores aquellas clases, aquella gente que más necesitan de la ayuda de todos y de todas", exclamó Paliza.

De su lado, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que a medida que se vayan escenificando las demás reuniones y encuentros, el Gobierno irá anunciando diferentes medidas, en búsqueda de mitigar los efectos del conflicto bélico llevado a cabo en el medio oriente.

"El objetivo de nosotros desde el primer momento que estalló esta crisis ha sido mantener la estabilidad económica, así como mantener la estabilidad social, proteger a los grupos más vulnerables de la población, tratar de amortiguar el impacto que esto va a tener en los precios de los alimentos, sobretodo en la canasta básica y, en la medida de lo posible, tratar de que el aumento de gastos en subsidios salgan de reasignación de otros gastos corrientes y no bajar la inversión pública", explicó Díaz.

"El Gobierno no puede solo"

El ministro de Hacienda y Economía recalcó que el Gobierno "no puede solo" y que por eso se encuentran realizando esta serie de encuentros para lograr un consenso nacional.

"El tema es que esto es una crisis global que está teniendo repercusiones en la mayoría de los países. Nosotros somos importadores de petróleo. El gobierno no puede solo y el sector empresarial y productivo tampoco. Tenemos que salir juntos. Por eso tenemos reuniones, como yo dije, esta es la primera de muchas", detalló Díaz.

Paliza indicó que el Gobierno le señaló a los gremios empresariales que están en un proceso de reorientar el gasto público en búsqueda de cumplir con las expectativas planteadas

"En esta reunión, desde el punto de vista gubernamental, lo que más podemos resaltar es que el gobierno está en un proceso de reorientar su gasto, de reenfocar sus capacidades sin poner nunca en riesgo las estimaciones presupuestarias que tenemos para inversión de capital que debe ir inclusive en aumento", manifestó Paliza.

Sin detalles

El funcionario no dio detalles con relación a las propuestas presentadas por los empresarios durante la reunión, sin embargo, los "felicitó" por aportar "valiosas ideas".

"Quiero felicitar y celebrar el hecho de que los sectores hoy invitados hayan venido con una cantera de ideas y propuestas que iremos trabajando con ellos para poder lograr las cosas", señaló Paliza.

La reunión contó con la participaron activa de representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

También de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), así como representantes de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras).