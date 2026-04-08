Reunión entre Gobierno y empresarios, por crisis de Medio Oriente, se realizará este jueves

La reunión prevista para este miércoles por la tarde en el Ministerio de Hacienda y Economía entre el Gobierno Dominicano y representantes de los gremios empresariales, en donde se busca lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente, fue pospuesta debido a las torrenciales lluvias que afectaron al gran Santo Domingo entre la madrugada y la mañana del ocho de abril.

El encuentro fue movido para las cinco de la tarde del jueves en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía.

La reunión fue anunciada el martes por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sin embargo, el gran Santo Domingo amaneció con inundaciones, vehículos arrastrados, viviendas afectadas, daños en infraestructuras, lo que obligó al Poder Ejecutivo suspender la docencia y reducir las horas laborales.

Durante su visita al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el presidente Luis Abinader ya había manifestado que la misma estaba en duda aunque mencionó que la misma se podría “hacer de manera virtual”.

El pasado domingo el presidente Abinader instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, e Industria, Comercio y Mipymes a convocar los diálogos para lograr un consenso nacional; desde el momento en que realizó esas declaraciones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) respaldó la disposición del Jefe de Estado.

“La articulación de esfuerzos entre sectores será clave para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos”, indicó el gremio.

Con relación a los demás sectores, el mandatario señaló que aún se encuentran trabajando en realizar las invitaciones. Hasta la noche del martes, los principales partidos políticos habían señalado que no habían recibido una convocatoria formal de parte del Poder Ejecutivo.