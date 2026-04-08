Presidente Abinader dará seguimiento a vaguada en visita al COE

El presidente Luis Abinader dará seguimiento a la vaguada que ha afectado a varias provincias del país en una visita al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó este miércoles Presidencia.

Lluvias torrenciales se han registrado en gran parte del país, principalmente en Santo Domingo, donde se han producido inundaciones y vehículos han quedado cubiertos bajo las aguas.

Cañadas y ríos se han desbordado, arrastrando vehículos y escombros.

El gobierno ordenó la suspensión de la docencia, la reducción de las labores y llamó a priorizar “la implementación de la modalidad de trabajo remoto”.

Algunos sectores de Santo Domingo han sufrido cortes eléctricos a raíz de los torrenciales aguaceros, según informó más temprano la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

“El sistema eléctrico ha sido impactado por múltiples averías producto de los torrenciales aguaceros que han ocurrido en distintas zonas del país”, indicó.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó en su cuenta de X que a media mañana aún se “mantienen las lluvias con tormentas eléctricas en el litoral caribeño”.

La mayor incidencia, precisó, se ha dado en Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua.

En el barrio capitalino Las 800, uno de los lugares más vulnerables, una escuela y una iglesia colapsaron por las lluvias, mientras que decenas de hogares quedaron inundadas.

“Aquí ha habido mucha perdida material. Gracias a Dios ninguna humana, que es lo más importante”, indicó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, al visitar el sector.

“Tenemos muchas situaciones porque los enceres de la gran mayoría de estas casas que están aquí, cerca de la cañada, se han perdido todos”, agregó.