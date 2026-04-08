Invitaciones a sectores por crisis en Medio Oriente “se están trabajando”, dice Abinader

Las invitaciones a sectores productivos, políticos y sociales del país para llevar a cabo reuniones con el gobierno por la crisis en Medio Oriente “se están trabajando”, informó este miércoles el presidente Luis Abinader, sin ofrecer más detalles.

Hasta la noche de este martes, los partidos de oposición habían indicado a LISTÍN DIARIO que no habían recibido una invitación de parte de la Presidencia de la República para participar en un dialogo.

Abinader instruyó el domingo a varios de sus ministros a iniciar consultas con estos sectores parar lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas.

El mandatario se trasladó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para dar seguimiento a la vaguada que ha afectado a gran parte del país. Las autoridades confirmaron la muerte de una niña de 2 años.

El Gobierno “está trabajando en eso (las invitaciones) en todos los sectores”, agregó el mandatario a Listín Diario.

Paliza había dicho que se están haciendo los contactos con los principales líderes de oposición y se trabaja en establecer las visitas de lugar.

Abinader explicó el domingo que en las conversaciones “se socializaran planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, que se desconoce cuándo terminará”.

La primera reunión estaba pautada para ser realizada la tarde miércoles, sin embargo las inclemencias del tiempo provocaron la posposición de la misma para la tarde del jueves a las cinco de la tarde.