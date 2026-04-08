Abinader dice “no hay sistema de drenaje que resista” 400 milímetros de lluvias

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que ningún sistema de drenaje pluvial está preparado para soportar lluvias de hasta 400 milímetros, en medio de las inundaciones que han afectado gran parte de República Dominicana, incluyendo el Gran Santo Domingo, dejando al menos una niña fallecida y miles de viviendas afectadas.

“Cuando hay una cantidad de 300 y 400 milímetros de lluvias, no hay sistema drenaje pluvial que resista en ninguna parte del mundo”, dijo el gobernante.

Abinader habló durante una rueda de prensa en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias, donde señaló que se trata de fenómenos “especiales” por el cambio climático.

Indicó que las precipitaciones no han sido iguales, ya que mientras en la parte oeste de la ciudad se concentraron fuertes lluvias, en Santo Domingo Este apenas se registraron entre 30 y 40 milímetros.

El país amaneció este miércoles con inundaciones, vehículos arrastrados, viviendas afectadas y daños en infraestructuras.

Las autoridades confirmaron la muerte de una niña de dos años en Santo Domingo Oeste, tras el colapso de una pared que cayó sobre su vivienda, según informó la Cruz Roja.

El jefe del Estado aseguró que desde la madrugada el Gobierno activó los organismos de respuesta para proteger vidas humanas y asistir a los afectados.

Informó que brigadas oficiales distribuyen alimentos cocidos y crudos, y que se brindará apoyo a familias en condición vulnerable.

Detalló que las zonas más afectadas incluyen sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte.

El director del COE, Juan Méndez García, explicó que el volumen de agua que cayó hace imposible su canalización por el sistema de drenaje del país.

“No hay suelo que pueda absorber esa cantidad de agua, ni hay tampoco alcantarillado que pueda conducir la misma”, expresó.

Méndez García añadió que estos eventos son difíciles de prever debido a los efectos del cambio climático.

Según datos de la Cruz Roja, unas 1,124 viviendas resultaron afectadas en el Gran Santo Domingo y 2,700 en la provincia San Cristóbal. Además, unas 250,000 familias se encuentran expuestas a inundaciones.

Ante la situación, el Gobierno suspendió la docencia, dispuso la reducción de labores y llamó a implementar el teletrabajo mientras continúan las lluvias.