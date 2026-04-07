Gobierno sostendrá reunión con gremios empresariales sobre crisis de Medio Oriente

El Gobierno empezará la tarde de este miércoles con las reuniones con los distintos sectores productivos, políticos y sociales del país, con el objetivo de lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Esa primera reunión se escenificará en el Ministerio de Hacienda con representantes de los principales gremios empresariales

La información fue confirmada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras su salida del Senado de la República.

“Esto es una crisis en movimiento, en desarrollo, que no sabemos cuando en realidad es que terminará y eso es lo que más nos preocupa, que no tenemos certidumbres en tiempo pero el Gobierno está trabajando y está haciendo su parte. El pueblo dominicano puede tener la tranquilidad de que a medida de nuestras posibilidades haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener las estimaciones de crecimiento económico para este año, al tiempo de que también mitigamos los efectos de las circunstancias internacionales”, manifestó Paliza al ser abordado por periodistas.

Con relación a cuándo comenzarán a convocar a los representantes de los partidos políticos opositores, como lo dispuso el presidente Luis Abinader, Paliza señaló que ya iniciaron los acercamientos con estos en búsqueda de fijar un primer encuentro.

“Estamos haciendo los contactos correspondientes con los principales líderes de oposición, además de establecer las visitas de lugar. Esto es un proceso en evolución, que no terminará en un día, en una reunión, con la convocatoria de un evento, esto es un tema en desarrollo que nos obliga a nosotros a estar de pie, haciendo las dinámicas y sinergias de la unidad nacional que nos permita a todos ser conscientes de que el Gobierno tendrá que hacer algunos ajustes”, añadió el también presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Hasta la noche de este martes, los partidos de oposición habían indicado a LISTÍN DIARIO que no habían recibido una invitación de parte de la Presidencia de la República para participar en un dialogo.

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El pasado domingo el presidente Abinader instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, e Industria, Comercio y Mipymes a convocar los diálogos para lograr un consenso nacional.