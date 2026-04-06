Gobierno dispone revisión del pliego de condiciones de subasta inversa de camiones compactadores

El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) informó que, en atención a las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a las observaciones recibidas durante el proceso, el comité de compras ha dispuesto la revisión del pliego de condiciones correspondiente a la subasta inversa para la adquisición de 100 camiones compactadores destinados a su donación a gobiernos locales.

"Esta decisión busca fortalecer la transparencia, la libre competencia y la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo que responde con responsabilidad a la urgencia nacional de mejorar la gestión de residuos sólidos y proteger la salud pública", leía parte de un comunicado.

En ese documento el Ministerio Administrativo de la Presidencia, afirmó que la Presidencia de la República registra más de 150 solicitudes de donación de camiones compactadores para ser utilizados en los municipios y distritos municipales del país.

Indicó que el elemento común en las solicitudes es la urgencia, debido al cúmulo de desechos sólidos, que representa un riesgo para la salud pública.

En vista de esto, y considerando disponibilidad presupuestaria para esta adquisición, se dispuso convocar un proceso de subasta inversa para la adquisición de 100 camiones compactadores destinados a ser donados a estos territorios.

"La subasta inversa es un procedimiento eficaz para la selección de proveedores, ya que permite a los oferentes competir reduciendo sus precios de manera dinámica. Esto no solo favorece la obtención de mejores precios para la entidad contratante, sino que también promueve la transparencia y la equidad en el proceso de contratación", afirmó el MAPRE, asegurando que este método garantiza que se obtengan "ofertas más competitivas, beneficiando así al presupuesto y a la calidad del servicio o producto final".

Sobre las cantidades y el tiempo de entrega, afirmaron que en los procesos de subasta inversa, el oferente ganador obtiene la información al momento del cierre de la puja electrónica.

"Por tanto, aunque el pliego establecía que la primera entrega de 70 unidades debía realizarse en un plazo máximo de 5 días calendarios, contados desde la notificación de la certificación del contrato por la Contraloría General de la República, el plazo real para el adjudicatario era de 43 días para esta primera entrega", informaron, agregando que esto se debe a que, conforme al cronograma, el 19 de mayo se proporcionará al oferente ganador la información del resultado de la puja electrónica y la certificación del contrato se emitiría el 26 de junio.

"En cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Comité de Contrataciones Públicas de MAPRE ha decidido ampliar las especificaciones técnicas del pliego de condiciones. Esta medida responde al compromiso de la institución por asegurar que todos los requisitos sean clarós y adecuados", concluyó el .