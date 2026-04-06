Finanzas de servicios consulares serán controladas directamente por el Estado

El Gobierno Dominicano dispuso que todos los ingresos recibidos por los servicios consulares sean manejados directamente por el Estado.

La información fue otorgada por el canciller Roberto Álvarez, quien señaló que la decisión forma parte de una reforma estructural del sistema consular, impulsada por el presidente Luis Abinader.

Opinio Díaz, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, explicó que como medida central, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).

"Con ello, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos", detalló Díaz al leer el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, se dispuso la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos; no fue señalada como será la escala salarial.

El documento leído ante los medios de comunicación reseña que el Ministerio de Relaciones Exteriores "continuará" avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando "estructuras más racionales y funcionales".

De manera gradual

El Mirex manifestó que este nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas, conforme a un proceso ordenado que "garantice su correcta aplicación y sostenibilidad".

Díaz indicó que la última etapa del proceso iniciará el primero de enero del 2027.

"Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto", exclamó Díaz mientras leía el documento.

Reforma consular

Antes de pasar a Díaz para la lectura del comunicado, el canciller resaltó que estás medidas "forman parte" del proceso de transformación y dignificación del servicio exterior dominicano.

"La transformación del servicio exterior no es una consigna ni un esfuerzo aislado. Es un proceso continuo, que se construye con decisiones concretas y con la determinación de fortalecer, de manera sostenida, nuestras instituciones", expresó Álvarez.

El canciller señaló que este proceso se suma a medidas como la rotación, la alternancia, el ascenso en el escalafón de los funcionarios, la racionalización de la nómina, el establecimiento de un número adecuado de diplomáticos por embajada y misiones en organizaciones multilaterales.

Además de la celebración de concursos públicos para el ingreso a la carrera, la formación continúa de nuestros funcionarios, la incorporación de un mayor número de responsables comerciales, la extensión del seguro médico internacional para todo el personal del servicio exterior y la estandarización de las tarifas consulares, entre otras.