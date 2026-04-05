Abinader busca “acuerdo nacional” para reducir impacto en familias por conflicto en Medio Oriente

El presidente Luis Abinader instruyó este domingo a varios ministros a iniciar consultas con sectores productivos, políticos y sociales, con el objetivo de lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

La instrucción fue dirigida a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, e Industria, Comercio y Mipymes.

“En las conversaciones se socializaran planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, que se desconoce cuándo terminará”, explicó.

Abinader, quien habló con los medios durante una breve conferencia de prensa, señaló que el mundo vive un escenario de incertidumbre, marcado por la guerra en Medio Oriente.

La información fue ofrecida tras una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en la que se evaluó la situación internacional y sus posibles efectos en el país. De los ministros mencionados, solo se encontraba el de la Presidencia, José Ignacio Paliza, constató Listín Diario.

Esta iniciativa se produce días después de un encuentro entre el Gobierno y el sector empresarial en el Palacio Nacional. En esa reunión, ambas partes acordaron trabajar para mantener la estabilidad de los precios de los productos de la canasta básica.

El presidente afirmó que, hasta ahora, no hay razones para que los alimentos registren aumentos “tan drásticos” como los que han tenido los combustibles en las últimas semanas.

Debido al conflicto en Oriente Medio, el Gobierno ha tenido que aumentar en dos ocasiones los precios de las gasolinas y el gasoil, acumulando un alza de 15 pesos.