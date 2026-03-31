Al menos 35,000 uniformados han sido desplegados para reforzar la seguridad en todo el país como parte del Operativo Proteger y Servir durante el asueto por Semana Santa.

El presidente Luis Abinader puso en marcha la medida en un acto celebrado en el Palacio de la Policía Nacional el martes.

Video Despliegan 35,000 uniformados por asueto de Semana Santa





“Nos hemos preparado en esta comisión conjunta para proteger las vidas de todos los dominicanos que van a salir, que son una gran cantidad, de vacaciones durante esta Semana Santa”, dijo Abinader a los periodistas.

“Por lo tanto, nosotros esperamos esa colaboración entre la Policía y con toda la población para que puedan disfrutar esta Semana Santa con tranquilidad, con sus amigos y familiares”, agregó el mandatario.

El presidente Luis Abinader habla con los periodistas durante el lanzamiento del operativo.Presidencia

El operativo incluye un incremento de patrullaje preventivo, labores de inteligencia y un despliegue estratégico debido la alta movilización de ciudadanos, informaron las autoridades en un comunicado.

El despliegue de los uniformados se divide en 25,000 policías y 10,000 miembros de las Fuerzas Armadas, precisó Abinader.

Los oficiales serán desplegados en playas, ríos, balnearios, carreteras, autopistas y centros turísticos, desde el martes 31 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

Policías hacen guardia durante el acto de lanzamiento.Presidencia

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que el operativo fue diseñado tomando en cuenta la experiencia de años anteriores, identificando los puntos y horarios de mayor riesgo en el país.

La medida de seguridad también prioriza la atención a la violencia intrafamiliar, ya que, según Raful, este tipo de hechos se “agravan” durante el asueto.

“La protección del Estado tiene que llegar a donde se necesita dentro del hogar. Haremos nuestro mayor esfuerzo”, dijo.

La funcionaria exhortó a los miles de oficiales que porten el uniforme con “la seriedad y la cercanía que los dominicanos esperan de sus autoridades”.

Y también llamó a la población a mantener la “prudencia al volante, el cuidado a los suyos, la decisión de celebrar con responsabilidad y el respeto por el derecho de los vecinos”.

Policía “más preparada”

En medio de cuestionamientos por recientes acciones de oficiales, el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró que la institución dispone de jóvenes policías “mejor formados, capacitados en el uso adecuado y proporcional de la fuerza en derechos humanos, inteligencia emocional y en el trato digno a cada ciudadano”.

El lunes un coronel policial agredió físicamente a una mujer durante un operativo en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

El oficial Fausto Madé Ramírez fue suspendido horas después de que se hiciera viral un video en redes sociales, golpeando a una joven.

“Son actos totalmente inaceptables por la Policía Nacional”, reaccionó ante la prensa el presidente Abinader durante el lanzamiento del operativo.

“Se tomarán las medidas según el debido proceso. Casos como esos serán sancionados, según lo prevé la ley”, agregó.

Cruz Cruz dijo que el país tiene una policía “más preparada, consciente de su rol, cercana a la gente con valores y éticos morales, con integridad innegociable”.

“Somos el rostro de la autoridad, pero también debemos ser ejemplo de prudencia, humanidad, integridad y equilibrio”, indicó.