Abinader: Estamos trabajando por una cultura de la transparencia en instituciones públicas

El mandatario encabeza el primer Congreso de Finanzas Públicas, Cumplimiento y Ética Gubernamental para miembros del PRM

El presidente Luis Abinader resaltó el trabajo que desde el 2020 viene realizando el gobierno para cambiar la cultura de corrupción por una cultura de transparencia en la función pública.

Al participar en el Primer Congreso de Finanzas Públicas, Cumplimiento y Ética Gubernamental organizado por la Escuela de Formación Política y Gestión Pública del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader resaltó que el partido debe llevar esa bandera permanente del cambio a todo el territorio nacional.

El congreso fue dedicado al fenecido José Rafael Abinader Wasaf, padre del presidente de la República.

La ceremonia se realizó en la sede central del partido oficial, donde Abinader destacó el buen manejo de las finanzas en el actual gobierno, así como el cumplimiento y el apego a la ética, sin impunidad.

El mandatario estuvo junto a su hermanos José Rafael Abinader y Rita Abinader, en el reconocimiento póstumo que se le hizo a su padre, quien llegó alcanzar el puesto de secretario de Finanzas y Contralor General.

También le acompañó la vicepresidenta Raquel Peña.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, tuvo las palabras en representación del partido y el señor Radhames García hizo la reseña bibliográfica de Abinader Wasaf.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas, a través de un audiovisual, por el secretario nacional de Asuntos Económicos del PRM, Francisco Torres.

Luego, el director de la escuela, Manuel Conde, hizo la presentación del Manual.

Conde explicó que este manual es el elemento práctico que ayudará a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad que está impulsando el gobierno del presidente Abinader.

El primer panel: Ética, Transparencia, Control y Rendición de Cuentas en la ejecución del gasto público, fue dirigido por los profesionales Carlos Pimentel, director de contratacione públicas, Otto Vargas y Gilka Meléndez.

Miguel Ceara Hatton, José Rijo y Yudelka Batista dirigieron el segundo panel que tocó los temas eficiencia del gasto público y eficiencia fiscal.

El tercer panel fue encabezado por Romulo Arias, Derby de los Santos y Luis Delgado.

Y en el último donde se analizó el tema de las finanzas municipales participaron los alcaldes Betty Gerónimo, Dio Astacio, Ulises Rodríguez, así como Yissel Santana.

Al cierre del evento fue presentado un manual general que será entregado a la directora de Ética Gubernamental doctora Milagros Ortiz Bosch.