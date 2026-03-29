Empleados públicos trabajarán hasta el miércoles a las 4 de la tarde por asueto de Semana Santa

Por motivo del asueto de la Semana Santa, el Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que las instituciones públicas solo laborarán hasta las 4 de la tarde del miércoles 1 de abril (Miércoles Santo).

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, firmó la circular núm. 001054, en la que establece que queda a la disposición de titulares de órganos, entes y empresas públicas, a que, por la naturaleza de sus funciones y servicios, pueden establecer horas y días de trabajo especiales, a fin de garantizar la prestación de servicios que brindan a la ciudadanía.

Las labores normales de las instituciones públicas se reanudarán el próximo lunes 6 de abril del año en curso.

“El Ministerio de Administración Pública informa, a través de la Circular núm. 001054, que con motivo de Semana Santa la jornada laboral en el sector público será hasta el miércoles 1 de abril a las 4:00 p.m.”, publicaron en sus redes sociales.

Servidores públicos laborarán hasta el miércoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde por asueto de Semana Santa.Fuente externa

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) anunció un operativo “Conciencia por la vida Semana Santa 2026” que dará inicio este jueves 2 de abril a las 2:00 de la tarde y culminará el 5 de abril (domingo de resurrección) a las 6:00 de la tarde.