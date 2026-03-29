Ministerio de Agricultura pide investigación sobre denuncias relacionadas con procesos de compras

El Ministerio de Agricultura reaccionó este domingo a una información publicada por medios de comunicación, la cual contiene denuncias sobre irregularidades en los procesos de contrataciones realizados por esa entidad gubernamental.

En días pasados, fue revelada una carta redactada supuestamente por un empleado de la institución gubernamental, en la cual informaba sobre su renuncia debido a las presiones que recibía para adjudicarle obras a empresas de manera irregular.

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Agricultura publicó un comunicado en sus redes sociales a través del cual desmintió “de manera categórica” el contenido de la carta antes mencionada, alegando que su contenido “no se corresponden con la realidad ni con los documentos oficiales de la institución”.

El ministerio, dirigido por Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, aseguró que “todos los expedientes y documentación vinculados a los procesos señalados están a plena disposición de las autoridades competentes para su revisión, en apego a los principios de transparencia, legalidad y ética pública, bajo una política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad”.

Además, instruyó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), al Ministerio Público y a los órganos de control interno del Estado desarrollar una investigación “exhaustiva, inmediata e imparcial” sobre cualquier acusación vinculada con procesos de contratación, adjudicación de obras o procedimientos administrativos dentro de la institución.

Por último, el Ministerio de Agricultura reiteró su disposición de colaborar con “las instituciones de control del Estado”. Asimismo, le pidió a la ciudadanía confiar “en que cada señalamiento será atendido con la seriedad, responsabilidad y celeridad que demanda una gestión pública comprometida con el interés nacional y el desarrollo sostenible del campo dominicano”.