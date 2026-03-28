Ministro de Energía y Minas afirma salida de Punta Catalina II no afecta suministro

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó este viernes que los mantenimientos programados en centrales de generación eléctrica, incluyendo la salida temporal de una de las unidades de Punta Catalina, forman parte de una estrategia regular del sistema eléctrico y no representan un riesgo para el suministro.

El funcionario detalló que estos trabajos se realizan durante el período de menor demanda, comprendido entre enero y finales de abril, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de las plantas en los meses de mayor consumo, que se extienden de mayo a octubre.

En ese sentido, precisó que la unidad Punta Catalina 2, con una capacidad de 360 megavatios, estará fuera de servicio hasta el 30 de abril como parte de su mantenimiento programado, tal como ocurrió previamente con Punta Catalina 1 a inicios de año.

Santos aclaró que esta salida no equivale a una reducción significativa de la capacidad del sistema, ya que representa menos del 10 % de la generación térmica instalada, que actualmente asciende a unos 4,400 megavatios.

Asimismo, destacó que el sistema eléctrico cuenta con diversas fuentes de generación que permiten suplir la demanda, entre ellas la generación hidroeléctrica, con aproximadamente 450 megavatios disponibles; la energía eólica, que aporta entre 150 y 350 megavatios en horarios nocturnos en esta época del año; y la energía solar, con una disponibilidad cercana a los 1,500 megavatios durante el día.

El ministro indicó que, aunque la salida de plantas de menor costo como Punta Catalina implica la entrada puntual de generación de mayor costo, este es un proceso normal dentro de la operación del sistema eléctrico.

“Lo importante en estos momentos es que los mantenimientos programados sean ejecutados en el tiempo previsto, para garantizar la disponibilidad de las plantas durante los meses de mayor demanda”, sostuvo.

En cuanto a la capacidad del sistema para atender el incremento del consumo, que podría alcanzar hasta los 4,300 megavatios en los meses de mayor calor, aseguró que el país cuenta con la capacidad instalada necesaria para responder a ese nivel de demanda.

Además, informó que la nueva planta Energía 2000, ubicada en Manzanillo, aporta capacidad adicional al sistema. Esta central, que opera con gas natural, cuenta con una capacidad total de 411 megavatios, de los cuales unos 290 ya están en operación en fase de prueba, mientras que el resto se integrará al sistema entre finales de mayo y principios de junio.

Santos también enfatizó la importancia de mantener informada a la población sobre estos procesos, señalando que la comunicación oportuna contribuye a una mejor comprensión del funcionamiento del sistema eléctrico.