Fuerza Aérea utiliza inteligencia artificial para fortalecer el liderazgo de los militares

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) puso en marcha el programa “Alas de Liderazgo”, una iniciativa que incorpora inteligencia artificial en la formación del liderazgo y que estará disponible tanto para su personal militar como para la ciudadanía.

El proyecto introduce al personaje Capitán Águila, figura central que conducirá un contenido estructurado por módulos y episodios, apoyado en recursos audiovisuales y materiales descargables.

A través de esta propuesta, la institución busca reforzar la formación en valores, la disciplina y el desarrollo del liderazgo, alineados con los principios de la doctrina militar.

La iniciativa es impulsada por el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la institución, a través de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo (EGCEMA).

El programa comenzó a difundirse en plataformas digitales como Instagram, Facebook y YouTube, además del portal institucional, donde estarán disponibles los episodios y documentos en formato PDF.

Suárez Martínez afirmó que el proyecto consolida a la FARD como una institución que integra tecnología en sus procesos de formación y proyecta sus valores en el entorno digital.