Abinader inaugura planta eléctrica de 414 megas en Manzanillo

El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la central termoeléctrica Manzanillo Power Plant, una infraestructura energética de capital privado que aportará 414 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional, consolidándose como uno de los proyectos clave para el desarrollo económico y energético de la región noroeste.

La planta, cuya construcción inició en 2021 a cargo de la empresa Energía 2000 en el municipio Pepillo Salcedo, representa una de las mayores inversiones recientes en generación eléctrica, con impacto directo en la estabilidad del suministro y en la descentralización de la producción energética del país.

Durante el acto, el mandatario destacó que la obra simboliza la confianza de los inversionistas en la República Dominicana y el rol del Estado como facilitador del crecimiento económico.

“Este proyecto es una muestra de fe en el país, del compromiso del sector privado y de un Gobierno que promueve condiciones para la inversión y el desarrollo”, expresó Abinader.

El jefe de Estado subrayó que Manzanillo se perfila como un nuevo polo energético nacional, contribuyendo a reducir la alta concentración de generación en el sur y fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico, con la incorporación de tecnologías modernas, incluyendo almacenamiento en baterías.

Asimismo, resaltó el potencial estratégico de la planta no solo para abastecer la demanda interna, sino también para abrir oportunidades de exportación de energía hacia mercados cercanos como Haití y Puerto Rico, en el mediano plazo.

Motor para el desarrollo regional

La inauguración de Manzanillo Power Plant se enmarca dentro de un plan integral de desarrollo para la provincia Montecristi, que contempla la construcción de un puerto multimodal, el impulso al turismo de cruceros, zonas francas y nuevos proyectos turísticos.

Estas iniciativas, según el Gobierno, buscan dinamizar la economía local, generar empleos y transformar la estructura productiva de la zona.

El presidente del Grupo Energía 2000 calificó la planta como un proyecto estratégico que fortalecerá la estabilidad del sistema eléctrico nacional y posicionará la región norte como un eje clave en la generación de energía.

Explicó que la obra forma parte de una plataforma energética más amplia que incluye subestaciones, gasoductos, facilidades portuarias y líneas de transmisión, creando un ecosistema energético integrado en Manzanillo.

Apuesta por la diversificación energética

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que la planta operará en ciclo combinado a base de gas natural, lo que permitirá diversificar la matriz energética, reducir riesgos ante fluctuaciones internacionales y avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible.

Detalló que el proyecto incorpora además 128 kilómetros de líneas de transmisión, facilitando la distribución de la energía y permitiendo la integración de futuras plantas al sistema.

Santos indicó que esta iniciativa forma parte de un plan de expansión energética a largo plazo que incluye nuevas plantas térmicas y el incremento de energías renovables hasta 2028, con el objetivo de garantizar la seguridad energética del país.

Impacto social y transformación local

El viceministro de Energía y Minas, Fausto Pérez, afirmó que la planta es una de las más modernas del país y contribuirá significativamente al incremento de la capacidad instalada nacional.

Sostuvo que el proyecto ha tenido un impacto directo en las comunidades cercanas, generando empleos y mejorando la calidad de vida de los residentes.

“Hoy se habla de un antes y un después en Manzanillo a partir de esta obra”, expresó.