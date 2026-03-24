Abinader arranca con su agenda oficial en París

El presidente Luis Abinader llegó ayer lunes a París, Francia, donde desarrollará una agenda oficial de dos días que incluye una reunión con su homólogo, Emmanuel Macron, centrada en ampliación de los vínculos de cooperación y comerciales con la nación europea, y en el fortalecimiento de la integridad, la transparencia y la buena gobernanza.

Esta visita se alinea con la consolidación de las relaciones bilaterales que por años han mantenido la República Dominicana y la República Francesa para promover la prosperidad y el bienestar de ambos territorios.

Este martes 24 de marzo, el presidente Abinader acudirá, en horas de la mañana, a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde participará en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad, donde tendrá una intervención y la firma de un memorando de entendimiento.

También sostendrá reuniones con representantes de las empresas e inversionistas franceses; asimismo, con el CEO de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Aidan Eyakuze.

En una apretada agenda, el mandatario, posteriormente, tendrá un almuerzo de trabajo con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y tendrá una intervención en la sesión especial con representantes de los 55 países miembros del Governing Board del Centro de Desarrollo de la (OECD Development Centre - DEV), para presentar las prioridades dominicanas en el marco de la estrategia 2036.

A las cuatro de la tarde, el jefe de Estado dominicano se reunirá con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y concluirá con un encuentro con la comunidad dominicana residente en Francia.

En su segundo día de actividades en París, Abinader sostendrá un desayuno con representantes de empresas francesas en busca de fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países y presentar las oportunidades de inversión en sectores clave como infraestructuras, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

Más tarde, encabezará un encuentro con dominicanos organizados en diversos sectores de la nación europea. El regreso del mandatario está pautado para mañana, miércoles 25.

¿Qué es la OCDE?

Es un foro internacional fundado en 1961 que agrupa a 38 países miembros para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social, la igualdad y la estabilidad financiera global.

Con sede en París, analiza datos, establece estándares internacionales y ofrece recomendaciones de políticas públicas Impulsar políticas que fomenten el crecimiento económico sostenible.