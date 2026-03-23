El PLD pide al gobierno reducir sus gastos y la eliminación de la publicidad por crisis en Irán

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó su posición sobre el discurso que emitió el domingo el presidente Luis Abinader sobre las consecuencias económicas que causará la guerra de Irán en el país.

Temístocles Montás, vicepresidente del PLD, expresó que el Gobierno dominicano debe asumir "su parte con disciplina y ejemplo".

De igual forma, comentó que el Estado necesita tener un plan donde implementen la reducción de gastos y la eliminación de publicidad.

Asimismo, reveló que debe existir una revisión a los programas de baja efectividad y un uso estricto de los recursos públicos.

"Si a la familia se le pide asumir mayores costos en transporte, electricidad y alimentos y al sector privado hacer reajustes, el Estado también debe asumir su parte con disciplina y ejemplo", enfatizó.

"El PLD plantea con firmeza la necesidad de un plan nacional de austeridad, no como una declaración, sino como una declaración verídica y verificable", acotó.

En ese sentido, comentó que la alocución de Abinader la tarde del domingo 22 de marzo evidenció cuatro debilidades.

"El enfoque actual evidencia cuatro debilidades principales: primero, predominio de subsidios sobre reformas; segundo, la ausencia de una política integral de transporte; tercero, la falta de una hoja de ruta clara de transición energética; cuarto, el debilitamiento progresivo del sector agropecuario", dijo en una rueda de prensa.

Sector agropecuario

Según Montás, la crisis económica que crea la guerra en Irán encuentra al sector agropecuario en una situación de “debilidad por el abandono del PRM”.

“Esto tiene una consecuencia directa y cotidiana: el aumento en los precios de los alimentos que hoy acumulan una inflación de un 75 % respecto al 2019”, aseveró.

Además, afirmó que las familias que residen en la nación han sentido el aumento cuando compran alimentos de la canasta básica.

“Hoy las familias dominicanas lo sienten cuando compran arroz, pollo, habichuelas, yucas y vegetales. Por eso, el apoyo al sector agropecuario no puede limitarse a medidas coyunturales, debe formar parte de una estrategia sostenida”, explicó.

Soluciones

Montás confirmó que el PLD posee una estrategia de cuatro soluciones para mitigar el impacto de la crisis dentro de República Dominicana.

Una de ellas es la protección al sector agropecuario y otras dos son los ajustes y revisiones al sector eléctrico a través del uso de energías renovables.

Otra se basa en un “enfoque prioritario” en una posible transformación del sistema del transporte, mediante renovaciones y seguimiento a un plan que, según él, la organización política planteó en 2019.

Sacrificios

Por otro lado, el vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, sostuvo que el Gobierno debe “hacer ese sacrificio” frente a la problemática.

“Ahora el gobierno le pide al pueblo que se sacrifique, pero el primero que debe hacer ese sacrificio es el mismo gobierno reduciendo la nómina pública parasitaria de todas las instituciones, que pagan miles de millones de pesos en botellas y no ofrecen ningún servicio a la ciudadanía”, explicó durante una juramentación de nuevos miembros para el partido realizada en San Francisco de Macorís.

En ese tenor, sostuvo que para los años 2007 y 2008, el mundo fue sacudido por una gran crisis económica y financiera, donde el precio del barril de petróleo se colocó en 147 dólares y el precio más alto a que se vendió la gasolina premium fue de 210 pesos el galón.