Intrant restringe vehículos pesados en Semana Santa 2026 y publica requisitos para obtener permisos

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunció las medidas de regulación del tránsito de vehículos de carga a nivel nacional, durante el asueto de Semana Santa 2026, para preservar la seguridad vial y reducir riesgos en las carreteras del país.

La disposición establece la prohibición de circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluyendo aquellos con permisos de la Zona de Acceso Restringido (ZAR), desde el jueves 2 de abril a las 6:00 de la mañana hasta el lunes 6 de abril a las 5:00 de la mañana, conforme a la resolución administrativa Núm. 005-2026.

El Intrant explicó que, de manera excepcional, se otorgarán permisos especiales para el transporte de mercancías prioritarias o perecederas, tales como combustibles, agua envasada, alimentos, medicamentos, equipos médicos, desechos hospitalarios, entre otros bienes esenciales para la población.

Intrant restringe vehículos pesados durante Semana Santa 2026 para reforzar la seguridad vialFuente externa

Asimismo, la institución precisó que no serán autorizadas cargas especiales, incluyendo camiones con doble remolque, cargas sobredimensionadas o con sobrepeso, en aras de garantizar una movilidad más segura durante el período.

Quedan exceptuados de esta restricción vehículos de emergencia, ambulancias, unidades de servicios básicos como electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, mantenimiento vial, así como camionetas y furgonetas destinadas a servicios esenciales.

La institución recordó que el incumplimiento de esta medida será sancionado con multas equivalentes a un salario mínimo del sector público descentralizado, conforme a lo establecido en la Ley 63-17 y el Reglamento 258-20 sobre transporte de cargas.

Los interesados en obtener permisos de circulación podrán gestionar su solicitud a través de la página web institucional www.intrant.gob.do, donde podrán realizar el pago en línea y recibir un permiso digital con código QR para fines de fiscalización.

La entidad reiteró que estas acciones forman parte de las estrategias integrales de prevención implementadas durante la Semana Santa, orientadas a garantizar una movilidad más segura, organizada y eficiente para todos los ciudadanos.