viaje de abinader
Abinader llega a París donde se reunirá con Emmanuel Macron
En la sede de la OCDE, el jefe de Estado también participará en la firma de un Memorandum de Entendimiento entre la República Dominicana y dicha organización.
El presidente Luis Abinader arribó la noche de este lunes a París, Francia, en una visita oficial en la que se llevará a cabo un nuevo encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, y participará en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad que organiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En la sede de la OCDE, el jefe de Estado también participará en la firma de un Memorandum de Entendimiento entre la República Dominicana y dicha organización, aceptando la invitación de su secretario general Mathias Cormann, quien además informó que el presidente estaría participando en el 18.º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, que formará parte del calendario de actividades del décimo aniversario del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe el 2 de junio de 2026.
El Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, que inicia este martes, es un espacio clave para promover políticas de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional.
Otros encuentros que sostendrá el jefe de Estado serán con líderes empresariales, con el objetivo de impulsar inversiones y cooperación económica.
Asimismo, se reunirá con Aidan Eyakuze y sostendrá un almuerzo de trabajo con Mathias Cormann, secretario general de la OCDE. La jornada culminará con el encuentro entre Abinader y Macron, seguido de un acercamiento con la comunidad dominicana residente en Francia.
El miércoles 25, el presidente encabezará un desayuno con empresarios franceses enfocado en fortalecer los vínculos comerciales y atraer inversiones hacia sectores estratégicos como infraestructura, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.
La salida del jefe de Estado, desde París, está prevista para horas de la tarde de ese mismo día.