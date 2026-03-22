Presidente Luis Abinader hablará al país esta tarde

El presidente de la República, Luis Abinader, hablará al país la tarde de este domingo a las 4:00 de la tarde.

La información fue dada a conocer por la dirección de prensa de la Presidencia.

El mensaje del mandatario será transmitido a través de diversos medios de comunicación que incluyen cadenas de radio y televisión, así como las redes sociales de la Presidencia.

La dirección de prensa de la presidencia no especificó cuál será la temática que aborde el mandatario.

“La alocución del jefe del Estado será a partir de las 4:00 de la tarde y se podrá escuchar también a través de todas las redes sociales de la Presidencia de la República”, especificó un comunicado.