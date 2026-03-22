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Gobierno

Presidente Luis Abinader hablará al país esta tarde

La dirección de prensa de la presidencia no especificó cuál será la temática que aborde el mandatario.

Este encuentro lleva como nombre "Escudo de las Américas" y de acuerdo a la Casa Blanca, el objetivo principal es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

Presidente, Luis Abinader.Presidencia de la República

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

El presidente de la República, Luis Abinader, hablará al país la tarde de este domingo a las 4:00 de la tarde.

La información fue dada a conocer por la dirección de prensa de la Presidencia.

El mensaje del mandatario será transmitido a través de diversos medios de comunicación que incluyen cadenas de radio y televisión, así como las redes sociales de la Presidencia.

La dirección de prensa de la presidencia no especificó cuál será la temática que aborde el mandatario.

“La alocución del jefe del Estado será a partir de las 4:00 de la tarde y se podrá escuchar también a través de todas las redes sociales de la Presidencia de la República”, especificó un comunicado. 

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