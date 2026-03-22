Enviada de Donald Trump, Kristi Noem se reúne con Abinader en Punta Cana

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se encuentra en el país, como parte de sus nuevas funciones como Enviada Especial del presidente de Donald Trump para asuntos de seguridad hemisférica conocido como “Escudo de las Américas”.

La visita de Noem al país no fue anunciada, y de momento, se conocen pocos detalles de su estadía en el territorio nacional.

De acuerdo al periódico El Día, la funcionaria sostuvo la noche del sábado un encuentro con el presidente Luis Abinader en Punta Cana, en el que también participaron altos funcionarios del área de seguridad del Estado dominicano. En la reunión se abordaron temas vinculados al combate de redes narcocriminales, el fortalecimiento de los controles fronterizos y la cooperación bilateral en materia de inteligencia.

El diario dominicano señala que la delegación estadounidense estuvo acompañada por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, quien ha tenido un rol activo en la articulación de iniciativas conjuntas en materia de seguridad.

Noem, quien dirigía el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, fue designada en marzo pasado por el presidente Donald Trump como la primera Enviada Especial para el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa de cooperación regional para luchar contra el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Esta coalición formada por 12 países de Latinoamérica, incluida la República Dominicana, tiene como esencia "el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir" a los carteles”, según las palabras de Donald Trump.

Tras la firma del convenio en la Cumbre Escudo de las Américas, el presidente Luis Abinader manifestó que el país reafirmaba su compromiso con la seguridad y la cooperación hemisférica.