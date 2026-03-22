Abinader viaja este lunes a París, Francia; se reunirá con Emmanuel Macron

El presidente Luis Abinader viaja este lunes a París para desarrollar una agenda oficial de dos días, que incluye una reunión con su homólogo Emmanuel Macron y está centrada en ampliación de los vínculos de cooperación y comerciales con Francia.

Para el martes 24 de marzo, el presidente acudirá, en horas de la mañana, a la sede de la OCDE, donde participará en la ceremonia inaugural del Foro Global Anticorrupción e Integridad, donde tendrá una intervención y la firma de un Memorando de Entendimiento.

También sostendrá reuniones con representantes de las empresas e inversionistas franceses; asimismo, con el CEO de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), Aidan Eyakuze.

Abinader posteriormente tendrá un almuerzo de trabajo con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y tendrá una intervención en la sesión especial con representantes de los 55 países miembros del Governing Board del Centro de Desarrollo de la (OECD Development Centre - DEV), para presentar las prioridades de República Dominicana en el marco de la estrategia 2036.

A las cuatro de la tarde, el jefe del Estado dominicano se reunirá con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y concluirá con un encuentro con la comunidad dominicana residente en Francia.

Miércoles 25

En su segundo día de actividades en París, el presidente sostendrá un desayuno con representantes de empresas francesas en busca de fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países y presentar las oportunidades de inversión en sectores clave como infraestructuras, transporte, logística, zonas francas y energías renovables.

Más tarde encabezará un encuentro con dominicanos organizados en diversos sectores en la nación europea.

El regreso del presidente Abinader a la República Dominicana está pautado ese día.