Abinader entrega 2,315 certificados de títulos de propiedad en San Pedro de Macorís

El presidente Luis Abinader entregó este domingo 2,315 títulos de propiedad en San Pedro de Macorís, beneficiando de manera directa a unas 10,000 personas.

El mandatario corona un anhelo, tras años de espera, con la que los beneficiarios aseguran legalmente sus hogares al beneficiar los sectores El Patio, Batey Central, Cáscara Jíbara, Colina I y II, 24 de Abril, Villa Centro, Batey Centro e Ingenio Santa Fe.

El jefe del Estado afirmó que esta entrega reconoce el derecho de propiedad de las familias beneficiadas, brindándoles seguridad y oportunidades de desarrollo, destacando que es una de las iniciativas que más satisfacción le genera por su impacto directo en la calidad de vida de la población, ya que representan justicia social y desarrollo económico.

El presidente informó que el Gobierno trabaja en la titulación de las restantes propiedades, entre ellas unos 6,000 títulos de terrenos propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, lo que ampliará la seguridad jurídica y la tranquilidad de los residentes en San Pedro de Macorís.

Añadió que se mantiene al tanto de otras necesidades de la provincia, por lo que conversó con el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, a los fines de agilizar los trabajos a los cuales está sometido el Hospital Doctor Antonio Musa.

También anunció que instruyó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para que se concluya el asfaltado en la provincia y que se licite la reparación del complejo deportivo Tomás José Binet Mieses.

El proyecto contempla titular a 4,366 familias para alcanzar la meta de dotarlas de los documentos de propiedad de las tierras en que tienen sus casas, negocios y predios agrícolas, lo que permitirá a miles de familias contar con seguridad jurídica sobre los terrenos en los cuales viven y trabajan.

Beneficiarios se ahorraron RD$ 349.28 millones

De su lado, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña, expresó que la entrega de certificados de títulos de propiedad a familias del municipio constituye una alegría y esperanza, ya que este proceso materializa un derecho largamente esperado.

El funcionario explicó que los trabajos realizados en coordinación con la Dirección General de Bienes Nacionales se desarrollaron en la parcela núm. 15-A, del D.C. 16.4, que abarca un área geográfica de 1,045,579.24 metros cuadrados, lo que permitió que cientos de familias puedan contar hoy con su título de propiedad de manera gratuita, generando un ahorro conjunto de RD$ 349,280,000.00.

Resaltó que Abinader otorga una "importancia significativa" al municipio, en el cual, desde el inicio de su gestión en el año 2020, ya se han entregado 24,807 certificados de títulos hasta este domingo.

Informó, además, de la entrega de 500 títulos de propiedad remanentes a los beneficiarios de los proyectos San Pedro I y Villa Progreso que aún no los tienen en sus manos.