El país se consolida como socio estratégico de EE.UU. en el Miami Security Forum

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, participó en representación del presidente Luis Abinader en el Miami Security Forum, evento inaugural organizado por la Heritage Foundation que reunió a líderes de seguridad, defensa y del sector privado del hemisferio occidental en el Trump National Doral, Miami.

Durante su intervención en el panel titulado “Dominican Republic: A Strategic U.S. Partner in Security Affairs”, la ministra Raful presentó los avances del Gobierno dominicano en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico y cooperación bilateral con Estados Unidos.

La ministra destacó que en 2025 la tasa de homicidios en República Dominicana se situó en 8.15 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja registrada en la historia del país, con una reducción cercana al 15% respecto al año anterior.

Estos resultados posicionan al país como el segundo más seguro de Centroamérica y el Caribe.

Raful explicó que la estrategia se sustenta en la gestión basada en datos a través del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, la incorporación de 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional y la reforma institucional cuyo anteproyecto de ley orgánica se encuentra en el Senado de la República.

En materia de narcotráfico, informó que las incautaciones se han quintuplicado respecto a 2019, alcanzando 48.3 toneladas en 2025.

Asimismo, resaltó la solidez del intercambio comercial con EE. UU., que superó los US$18,900 millones, y el aporte de la diáspora con remesas superiores a los US$11,800 millones.

En el ámbito económico, subrayó que el Índice de la Heritage Foundation otorgó a la República Dominicana su puntuación más alta en la historia, superando los promedios mundial y regional.

Alianzas regionales

En el marco del foro, la ministra sostuvo un encuentro con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para abordar temas de seguridad regional, combate a la criminalidad y modernización de los cuerpos de seguridad en el Caribe.

Finalmente, Raful abordó los desafíos de la crisis haitiana, reiterando que se trata de un desafío hemisférico que requiere una respuesta colectiva de la comunidad internacional.