Gobierno garantiza estabilidad social y económica ante "crisis importante" en Medio Oriente

El Gobierno de la República Dominicana manifestó que ha identificado unos RD$15,000 millones, en distintas partidas del presupuesto nacional vigente, que podrían ser reasignados hacia otras instituciones en caso de que sean necesarios para mitigar la crisis provocada por los conflictos bélicos del Medio Oriente.

Tras un Consejo de Gobierno que se extendió por más de tres horas en el Palacio Nacional, el ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz, afirmó que esas partidas estarán destinadas a proteger a los "sectores más vulnerables".

"Ya hemos identificado en el presupuesto unos 15,000 millones de pesos en distintas partidas que podemos reasignar de una partida a otra, o sea, sin aumentar el gasto total para proteger a los hogares más vulnerables", explicó Díaz.

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Durante su explicación, el ministro indicó que el Gobierno se planteó "tres objetivos principales".

El primero es mantener a "toda costa" la estabilidad macroeconómica, fiscal y social.

El segundo objetivo es tratar de amortiguar "en la medida de lo posible" el impacto del aumento del precio del petróleo y otros precios en el mercado internacional para que estos impacten en el precio de los productos internos.

Ya podemos anunciar que empezaremos a subsidiar los insumos de los fertilizantes. Este es un subsidio que no es muy caro. "Hemos dispuesto unos 1,000 millones de pesos para asegurar el precio de los fertilizantes en los próximos tres meses en el país, de manera tal que el aumento que ha habido en las últimas semanas, que es de hasta un 40% en los insumos de los fertilizantes a nivel internacional, no se traduzca en aumento del precio de los alimentos en el país", argumentó Díaz.

Mientras que la última meta que se planteó durante la reunión encabezada por el presidente Luis Abinader es que las medidas que se tomarán se realizarán sin perjudicar o sin disminuir la inversión pública.

De hecho, lo que queremos es aumentarla para seguir con una política anticíclica que nos ayude al crecimiento económico. "Hay que resaltar que esta crisis que no controlamos, pero que el país está en un momento fiscal y macroeconómicamente fuerte, resiliente", exclamó Díaz.

"Crisis grave"

El mismo señaló que el actual precio del mercado petrolero enfrenta la mayor disrupción en la historia en los últimos 100 años.

"O sea, estamos ante una crisis grave que ha llevado a que el precio del petróleo, que terminó el año pasado en menos de 60 dólares, hoy esté entre 95 y 100 dólares, y eso es un aumento de entre un 65 y un 70% en lo que vale el año", exclamó Díaz.

Sin embargo, manifestó que la República Dominicana se encuentra lista para mitigar los efectos de esa crisis y que el sistema cuenta con la liquidez necesaria.

En el primer trimestre del año, logramos el financiamiento de los bonos soberanos por casi 3.000 millones de dólares. Conseguimos gran parte del financiamiento local. Los ingresos que están siendo recaudados por la DGI y la DGA van unos 4.000 millones de pesos por encima de lo presupuestado a la fecha. Es decir, el país tiene liquidez para enfrentar esta crisis. Y todo lo que vayamos a hacer y lo que hemos hecho será de manera razonable", reseñó Díaz.

Las autoridades informaron que el presupuesto nacional contempla alrededor de RD$12,000 millones destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de US$65, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de RD$10,000 millones para reasignación en caso de ser necesario.

En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

Empresarios presentes

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que en el consejo participaron miembros del sector empresarial, quienes indicaron cómo la crisis podría afectar al turismo en el país.