EEUU y RD intensifican cooperación contra organizaciones narcoterroristas en el Caribe

El subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización (DASW, por sus siglas en inglés), Michael Buemi, visitó República Dominicana, donde sostuvo reuniones con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, para abordar los esfuerzos actuales y futuros en la lucha contra el narcoterrorismo.

En la reunión también participaron el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general Piloto Floreal T. Suárez Martínez; y el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, entre otros.

Durante la visita, el subsecretario adjunto Buemi y sus contrapartes dominicanas se enfocaron en fortalecer la colaboración entre el Departamento de Guerra de Estados Unidos y las instituciones dominicanas, con el objetivo de mejorar la efectividad operativa y la coordinación interinstitucional.

En el diálogo se destacó la importancia de mantener una asociación sólida para enfrentar las amenazas provenientes de organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas designadas que operan en la región.

También enfatizaron la necesidad de reforzar la cooperación a lo largo de los accesos marítimos del sur de Estados Unidos y el Caribe, abarcando el sur de República Dominicana.

Los líderes analizaron formas de mejorar los esfuerzos conjuntos para detectar, monitorear e interrumpir redes de tráfico ilícito, reforzando así las prioridades compartidas en la lucha contra el narcoterrorismo y las amenazas asociadas a la seguridad.

“El Departamento de Guerra de los Estados Unidos está comprometido a trabajar hombro con hombro con la República Dominicana para enfrentar y derrotar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan nuestra seguridad colectiva. Desde la política hasta la operación, estamos alineando capacidades para negarles espacio, rutas y recursos. Esta alianza es clave para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar la seguridad del hemisferio”, expresó el subsecretario adjunto de Guerra para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización, Buemi.

República Dominicana continúa siendo un miembro clave de la Coalición de las Américas contra los Cárteles.

"Los Estados Unidos mantienen su firme compromiso de trabajar de manera cercana con sus socios en la República Dominicana y en toda la región para avanzar intereses comunes orientados a un hemisferio más seguro, estable y próspero", indica la embajada de EEUU en un comunicado de prensa.