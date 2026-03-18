Autoridades impiden monetización del Himno Nacional en plataformas digitales

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que fueron retirados de plataformas digitales los contenidos en los que un ciudadano haitiano, identificado en redes sociales como “Jeanty”, habría registrado el Himno Nacional Dominicano con fines de monetización.

El funcionario explicó que el Ministerio de Cultura, a través de su dirección jurídica, realizó los reclamos correspondientes ante la plataforma YouTube, logrando que las publicaciones fueran desestimadas y eliminadas. “Hicimos todo lo que la ley nos permite y nuestras pretensiones fueron atendidas por las autoridades de estas plataformas”, precisó.

Salcedo aseguró que el Gobierno dominicano mantiene un seguimiento riguroso del caso para evitar que situaciones similares se repitan, tanto dentro como fuera del país. En ese sentido, reiteró que el Himno Nacional constituye un patrimonio del pueblo dominicano, cuyo uso es de carácter público, por lo que nadie puede lucrarse de él.

El ministro recordó que esta protección está establecida en la Ley 210-19, que regula la preservación de los símbolos patrios y prohíbe cualquier alteración en la letra o música del himno.

Ministro de Cultura, Roberto Ángel SalcedoListín Diario

No obstante, admitió que las autoridades dominicanas enfrentan limitaciones legales para proceder judicialmente contra el responsable, debido a que el hecho ocurrió fuera de la jurisdicción nacional. “Como ministerio no contamos con las herramientas legales para actuar en ese sentido”, indicó.

Finalmente, Salcedo señaló la necesidad de actualizar el marco legal vigente, al considerar que la legislación fue promulgada en 2019, antes del auge de la digitalización acelerada tras la pandemia, lo que a su juicio hace imprescindible introducir modificaciones que contemplen sanciones más efectivas frente al uso indebido de los símbolos patrios en plataformas digitales.

Salcedo habló de la terma en el momento que realizaba los trabajos de coordinación de la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, un evento de alcance nacional que se desarrollará del 20 al 26 de abril en Santiago, con la participación activa de las 14 provincias del Cibao.

Los trabajos se realizaron en el Gran Teatro del Cibao, donde el funcionario destacó que la feria es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y los actores culturales del Cibao, con el objetivo de fortalecer la vida cultural y literaria de la región.