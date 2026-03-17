Abinader visita finca tabacalera "La Milagrosa" en Monte Plata

El presidente de la República, Luis Abinader, realizó este martes una visita a la finca tabacalera “La Milagrosa”, propiedad de la empresa Arturo Fuente en Monte Plata.

Durante el recorrido, el mandatario pudo conocer de primera mano el proceso de cultivo y producción de tabaco, considerado entre los de mayor calidad en el país. La finca “La Milagrosa” forma parte de una tradición tabacalera que ha posicionado a la República Dominicana como uno de los principales exportadores de cigarros premium a nivel mundial.

El jefe de Estado aseveró que la visita se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno por respaldar los sectores productivos que generan empleos y dinamizan la economía nacional. En ese sentido, Abinader resaltó la importancia de seguir fortaleciendo la agroindustria como motor de desarrollo sostenible, especialmente en comunidades del interior del país.

Abinader visita finca tabacalera "La Milagrosa" en Monte PlataFuente externa

De igual manera, valoró el aporte de empresas como Arturo Fuente, cuya trayectoria ha contribuido significativamente a la proyección internacional del tabaco dominicano, así como a la creación de oportunidades laborales en zonas rurales.

Con iniciativas de este tipo, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar promoviendo inversiones, apoyando la producción local y consolidando sectores estratégicos que inciden directamente en el crecimiento económico de la nación.