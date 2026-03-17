Abinader designa cuatro nuevos viceministros en Industria y Comercio

El presidente de la República, Luis Abinader designó cuatro nuevos viceministros en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del decreto 170-26.

En ese sentido quedan designados Daniel Arturo Peña Fernández, como viceministro de Comercio Exterior; Rainiero Luis Martín Olivo Bordas, como viceministro de Comercio Interno, así como Anibelca María Mena Susana de Fomento a la Agroindustria.

Mientras que Lucía Ynes Zorrilla Rodríguez fue designada viceministra de Zonas Francas y Regímenes Especiales del MICM.

El decreto a su vez deroga el artículo 9 del decreto 339-20; el decreto 592-23 y los artículos 1 y 2 del decreto 386-23.

La medida instruye enviarse a los ministerios de Industria y Comercio y Administración Pública, así como a la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República para conocimiento y ejecución.