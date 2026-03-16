Abinader asiste a apertura de clase magistral sobre transparencia y rendición de cuentas

El presidente Luis Abinader asistió este lunes a la clase magistral internacional “Liderar el cambio institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”, que organiza la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), donde enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para el fortalecimiento de la democracia.

El encuentro forma parte del programa de desarrollo de liderazgo Mastery Clase Magisterial, una iniciativa dirigida a titulares de entidades fiscalizadoras superiores con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas de los organismos encargados del control externo de los recursos públicos.

Durante el acto de apertura, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, destacó la importancia de promover espacios de intercambio entre líderes de organismos fiscalizadores para enfrentar los retos actuales de la gobernanza pública.

“Para la Cámara de Cuentas de la República Dominicana es un honor servir de anfitriona de este importante espacio de reflexión y aprendizaje. El liderazgo transformador es fundamental para que nuestras entidades puedan responder a los desafíos actuales de la gobernanza pública, la innovación institucional y la rendición de cuentas”, expresó.

La jornada abordará temas como la gestión estratégica del cambio, la transformación digital, la independencia institucional y la participación de los distintos actores en los procesos de fiscalización.

Durante las sesiones, expertos internacionales compartirán experiencias y buenas prácticas en áreas vinculadas a la gobernanza, la rendición de cuentas, la digitalización de los procesos de control y la comunicación estratégica.

En la actividad participaron autoridades del ámbito del control gubernamental en América Latina, como Xavier Mauricio Torres Maldonado, contralor general del Estado de Ecuador; Carmen Vega Fournier, contralora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Jorge Antonio de Oliveira Francisco, vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil; Itzel Palacios Siwady, magistrada del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras; Sandra Quiroga Solano, contralora general del Estado Plurinacional de Bolivia, y Luis Alonso Robas, gerente de Independencia y Gobernanza de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.